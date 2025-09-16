UP के डेढ़ लाख शिक्षकों को बड़ी राहत की तैयारी, सीएम योगी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सेवारत शिक्षकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court Order On Teachers) द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) दायर की जाए।

परिवार की आजीविका पर भी संकट दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर को आदेश दिया था कि कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश से लाखों शिक्षक असमंजस में हैं। इनमें से कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं और बच्चों को पढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों का कहना है कि लंबे अनुभव और सेवा के बावजूद यदि उन्हें केवल एक परीक्षा के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो यह न केवल उनके भविष्य बल्कि उनके परिवार की आजीविका पर भी संकट बन सकता है।