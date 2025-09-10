UP X-Ray Technician Scam: उत्तर प्रदेश में गजब का स्कैम, एक नाम से छह-छह नौकरियां! 3.5 करोड़ का वेतन हजम कर गए फर्जी टेक्नीशियन

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लखनऊ के वजीरगंज थाने में निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह घोटाला अखिलेश यादव सरकार के दौरान 2016 में हुई भर्ती से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है।

फर्जी नियुक्ति का खुलासा असली अर्पित सिंह हाथरस की मुरसान सीएचसी में कार्यरत है, जबकि उसके नाम पर छह अलग-अलग जिलों बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा और शामली में फर्जी प्रमाणपत्रों से नियुक्तियां की गईं। इन लोगों ने अलग-अलग पते और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की।