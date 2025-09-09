मेरी खबरें
    UP Sarkari Yojana: यूपी की ये 9 सरकारी योजनाएं... आप भी उठा सकते है लाभ, देखें लिस्ट

    उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हर वर्ग- गरीब, किसान, युवा और महिलाएं को सहारा दे रही हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल सेवाओं में तेजी से बदलाव आया है। इन स्कीमों का लाभ उठाकर लोग न केवल जीवन आसान बना रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 03:37:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 03:37:46 PM (IST)
    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सिर्फ देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि योजनाओं के मामले में भी अव्वल है। यहां सरकार ने ऐसी कई स्कीमें लागू की हैं जो आम लोगों की जिंदगी को आसान, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रही हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में...

    1. मुख्यमंत्री आवास योजना

    गरीब परिवारों के लिए यह योजना पक्के घर का सपना पूरा करती है। सरकार सीधे आर्थिक मदद देती है ताकि कोई परिवार बिना घर के न रहे।

    2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

    बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक में वित्तीय सहायता। इस योजना से संदेश जाता है कि बेटी बोझ नहीं, भविष्य है।

    3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

    छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे खाते में मिलते हैं। यूपी के लाखों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं।

    4. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना

    युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। इससे नौकरी पाना आसान हो जाता है।

    5. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

    अपना बिजनेस शुरू करने वालों को लोन और ट्रेनिंग मिलती है। सरकार का मकसद है कि युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें।

    6. मुख्यमंत्री आरोग्य योजना

    आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इससे अस्पताल का खर्चा शून्य हो जाता है।

    7. एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)

    लोकल उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ODOP योजना चलाई जा रही है। इससे गांव-गांव के प्रोडक्ट्स को वैश्विक पहचान मिल रही है।

    8. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

    IAS, PCS, NEET, JEE जैसी परीक्षाओं के लिए युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाती है। अब गांव के बच्चे भी बड़ी कोचिंग का सपना पूरा कर पा रहे हैं।

    9. डिजिटलाइजेशन स्कीम्स

    शिकायत दर्ज करना, प्रमाण पत्र बनवाना और कई सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन। CM Dashboard और Jansunwai जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को पारदर्शी और आसान सेवाएं दे रहे हैं।

