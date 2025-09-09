5G अपग्रेड के बहाने महिला से ₹18.48 लाख की साइबर ठगी, UP में ई-सिम एक्टिवेटशन के बहाने मोबाइल हाइजैक

एजेंसी, मेरठ: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में साइबर अपराधियों ने महिला आरती कौल को 5G सिम अपग्रेड करने के बहाने भारी चूना लगा दिया। ठगों ने खुद को एयरटेल का कर्मचारी बताकर कॉल किया और ई-सिम एक्टिवेशन की प्रक्रिया में उनके मोबाइल नंबर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद महिला के दो अलग-अलग बैंक खातों से कुल 18.48 लाख रुपये निकाल लिए गए। मामला दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस जांच कर रही है।

कॉल से लिया OPT इंदिरापुरम निवासी आरती कौल 29 अगस्त की दोपहर करीब एक बजे फोन पर ठगी का शिकार हुईं। कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनका 4जी सिम अब 5जी में अपग्रेड किया जाएगा। जैसे ही महिला ने सहमति जताई, उनके मोबाइल पर ओटीपी आया। कॉल पर ही रहते हुए महिला ने वह ओटीपी साझा किया और कुछ ही मिनटों में उनका मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया।