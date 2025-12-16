विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, CTET आवेदन में मिलेंगे प्रशिक्षण के पूर्ण अंक

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के लिए सीटेट (CTET) 2026 को लेकर बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में अब इन शिक्षकों को CTET आवेदन के दौरान उनके विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के पूर्णांक एवं प्राप्तांक उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लंबे समय से चली आ रही पात्रता संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा।

क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और यह प्रशिक्षण आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व कराया गया था। ऐसे में इस प्रशिक्षण के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को CTET आवेदन से वंचित नहीं किया जा सकता।

एससीईआरटी ने स्थिति स्पष्ट की इसी क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज को पत्र भेजते हुए स्थिति स्पष्ट की है। पत्र में बताया गया है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए CTET आवेदन के लिए उन्हें उनके प्रशिक्षण के पूर्णांक और प्राप्तांक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एससीईआरटी ने यह भी अनुरोध किया एससीईआरटी ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि संबंधित शिक्षकों को समय पर अंकपत्र उपलब्ध कराए जा सकें और वे बिना किसी बाधा के CTET 2026 के लिए आवेदन कर सकें।