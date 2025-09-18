मेरी खबरें
    UP Weather Alert: यूपी के 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ का बढ़ा खतरा

    UP Weather Update:उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अकबरपुर और लखनऊ में भारी जलभराव हुआ, जबकि सरयू, राप्ती और गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 07:34:37 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 07:34:37 AM (IST)
    1. यूपी के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।
    2. अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही।
    3. लखनऊ और अकबरपुर में भारी जलभराव, व्यापारियों को नुकसान।

    एजेंसी, लखनऊ। लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश के हालात बिगाड़ दिए हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर, उन्नाव और शाहजहांपुर समेत करीब 30 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

    अगले 24 घंटे तक मौसम?

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवा के कारण बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और पश्चिम से आ रही हवाओं के टकराव से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है।

    सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर

    अकबरपुर में 94 मिमी और लखनऊ के अलीगंज में 88 मिमी बारिश दर्ज हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और दुकानों में जलभराव से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं पूर्वी यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर की राप्ती और कुशीनगर की गंडक नदी भी चेतावनी स्तर पार कर चुकी हैं। हालात ने बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है।

