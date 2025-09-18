UP Weather Alert: यूपी के 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ का बढ़ा खतरा

एजेंसी, लखनऊ। लगातार हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश के हालात बिगाड़ दिए हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर, उन्नाव और शाहजहांपुर समेत करीब 30 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

अगले 24 घंटे तक मौसम? वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवा के कारण बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और पश्चिम से आ रही हवाओं के टकराव से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है।