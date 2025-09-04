UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश के 4 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिलहाल पूरी तरह सक्रिय है और राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) लखनऊ केंद्र ने 4 सितंबर के लिए ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही, प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है।

मौसम विभाग ने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

कई जिलों में वज्रपात का खतरा

IMD के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर व देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा और संभल जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से नुकसान की आशंका रहती है। ऐसे में लोगों को खेतों और खुले मैदानों में जाने से बचने, पेड़ों या ऊंचे टावर के नीचे खड़े न होने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों और किसानों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है।