CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम होगी बरसात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मंगलवार को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पांच सितंबर से वर्षा की तीव्रता और व्यापकता में कमी आएगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रह सकती है।

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तटीय उड़ीसा के पास एक चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। यह सिस्टम उत्तर उड़ीसा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। मानसून द्रोणिका रेखा बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रारोड, संबलपुर से होते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है।