Weather Report: UP में आज जमकर तांडव करेंगे मेघा, गोरखपुर-मथुरा सहित 40 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को कई जिलों में हुई बारिश के बाद आज यानी 24 अगस्त को मौसम विभाग ने 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट (UP Weather Update Today) जारी किया है। आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसे जिलों में झमाझम बारिश (Heavy Rain) हो सकती है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी आज मौसम सुहाना रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने वज्रपात का खतरा भी जताया है।

बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद सहित इन जिलों में अलर्ट मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए चेतावनी दी है उनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, कानपुर, औरया, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बांदा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर शामिल हैं।