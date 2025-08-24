Weather Report: UP में आज जमकर तांडव करेंगे मेघा, गोरखपुर-मथुरा सहित 40 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को कई जिलों में हुई बारिश के बाद आज यानी 24 अगस्त को मौसम विभाग ने 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट (UP Weather Update Today) जारी किया है। आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसे जिलों में झमाझम बारिश (Heavy Rain) हो सकती है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी आज मौसम सुहाना रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने वज्रपात का खतरा भी जताया है।
मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए चेतावनी दी है उनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, कानपुर, औरया, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बांदा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर शामिल हैं।
नोएडा और गाजियाबाद में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां सुबह से ही बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश के कारण पूरे प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है।
IMD ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतें और खुले मैदानों में जाने से बचें।
यह भी पढ़ें- रात में प्रेमी संग नाबालिग बेटी को देख बौखलाया पिता, कुल्हाड़ी से काटी गर्दन; UP में ऑनर किलिंग केस