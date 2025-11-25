UP Weather Update: अगले 24 से 48 घंटे में मौसम दिखा सकता है बड़ा बदलाव, IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम (UP Weather Forecast) एक बार फिर करवट ले रहा है। धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक लगातार बढ़ रही है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन महसूस की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद उत्तर-पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाएं मैदानों तक पहुंच रही हैं। इसके कारण लखनऊ समेत आसपास के जिलों में पारा लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक सुबह-शाम की ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ठंडक बहुत लंबी नहीं चलेगी। दो से तीन दिनों में मौसम स्थिर हो सकता है और तापमान में बड़ी गिरावट या तेजी की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि रात होते ही सड़कों पर भीड़ कम देखी जा रही है, जबकि चाय-नाश्ते की दुकानों पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, जहां लोग थोड़ी गर्माहट तलाशते दिखाई दे रहे हैं।
फिलहाल घने कोहरे की आशंका नहीं है, मगर हवा में नमी बढ़ने के कारण दृश्यता पर हल्का असर पड़ सकता है। अगले 5 से 6 दिनों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। मैदानी इलाकों में हल्का और तराई क्षेत्रों में मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे सड़क और रेल यातायात पर मामूली असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
सुबह की शुरुआत अब ठंडी हवाओं के साथ हो रही है। दफ्तर जाने वाले लोग मोटे कपड़ों में निकल रहे हैं और कई जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में तेजी से हो रहा बदलाव सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
