UP Weather Update: अगले 24 से 48 घंटे में मौसम दिखा सकता है बड़ा बदलाव, IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम (UP Weather Forecast) एक बार फिर करवट ले रहा है। धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक लगातार बढ़ रही है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन महसूस की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद उत्तर-पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाएं मैदानों तक पहुंच रही हैं। इसके कारण लखनऊ समेत आसपास के जिलों में पारा लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक सुबह-शाम की ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी।