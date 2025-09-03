UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में IMD ने जारी किया अलर्ट, 50 से अधिक जिलों में हो सकती है भारी बारिश

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर पर्देश में लगातार भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। सितंबर की शुरूआत से ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने अच्छी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को प्रयागराज, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलेगी।