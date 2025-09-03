मेरी खबरें
    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में IMD ने जारी किया अलर्ट, 50 से अधिक जिलों में हो सकती है भारी बारिश

    उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर सहित पूरी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में मौसम की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:09:31 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:01:57 AM (IST)
    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में IMD ने जारी किया अलर्ट, 50 से अधिक जिलों में हो सकती है भारी बारिश
    50 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलो में भारी बारिश
    2. राजधानी लखनऊ में मौसम की स्थिति सामान्य
    3. लोगो से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई

    एजेंसी, लखनऊ: उत्तर पर्देश में लगातार भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। सितंबर की शुरूआत से ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने अच्छी बारिश हो सकती है।

    मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को प्रयागराज, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है इस दौरान तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलेगी।

    लोगों से सुरक्षित रहने की अपील

    मौसम वैज्ञानिक की ओर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी के मथुरा, आगरा, औरैया मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, बदायूं, एटा, महामायानगर और इटावा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है।

    इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    बता दें कि इस महीने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और आसपास के जिलों भारी बारिश का अलर्ट है।

    नदी-नाले उफान पर

    बता दें कि हिमालयी राज्यों और उत्तर भारत के राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सभी छोटे नदी-नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के 20 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जा चुका है।

