Aaj Ka Mausam: UP में मेरठ से हरदोई तक 44 जिलों में IMD का रेड अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत झमाझम बारिश (UP Weather Update Today) के साथ हुई है। रविवार को लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग (IMD Red Alert 1 September) ने 1 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना (Heavy Rain) जताई है। मेरठ से हरदोई तक 44 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

स्कूलों में छुट्टियां घोषित पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार के अनुसार, सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।