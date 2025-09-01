Aaj Ka Mausam: UP में मेरठ से हरदोई तक 44 जिलों में IMD का रेड अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत झमाझम बारिश (UP Weather Update Today) के साथ हुई है। रविवार को लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग (IMD Red Alert 1 September) ने 1 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना (Heavy Rain) जताई है। मेरठ से हरदोई तक 44 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार के अनुसार, सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।
पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश ने तराई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। शारदा और देवहा नदियों का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।
पिछले पांच दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर से लेकर देहात तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार से शुरू हुई बारिश रविवार रात को और तेज हो गई। घने बादलों और गरज-चमक के बीच हुई झमाझम बारिश ने सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। कई मोहल्लों और घरों में पानी घुस गया।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच दिनों में 131 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह क्रम दो सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है।
लगातार बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर आने वाले दिनों में और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं जलभराव और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं।
