मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Weather Update: सावधान! यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, कोल्ड वेव का असर बढ़ा, IMD का नया अलर्ट

    प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा तापमान अब रुक गया है। पछुआ और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के उच्च चलते कई जिलों में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पारा अभी और गिर सकता है। सुबह के समय धुंध और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा बनने की संभावना भी जताई गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:19:20 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:19:20 AM (IST)
    UP Weather Update: सावधान! यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, कोल्ड वेव का असर बढ़ा, IMD का नया अलर्ट
    उत्तर प्रदेश में बढ़ रही ठंड

    HighLights

    1. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा तापमान अब रुक गया है
    2. कई जिलों में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है
    3. मौसम विभाग का कहना है कि पारा अभी और गिर सकता है

    डिजिटल डेस्क। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा तापमान अब रुक गया है। पछुआ और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के उच्च चलते कई जिलों में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पारा अभी और गिर सकता है। सुबह के समय धुंध और कुछ इलाकों में हल्का कोहरा बनने की संभावना भी जताई गई है।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इसछ सप्ताह प्रदेश के सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने के आसार हैं। लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री घटकर 24.3°C दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 9.1°C रहा, जिसमें 0.9 डिग्री की गिरावट देखी गई।


    कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई, जहां पारा 4.6°C तक गिरा। प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान भी कानपुर में ही 5.7°C रहा। अधिकतम तापमान यहां 2.3 डिग्री घटकर 23.9°C दर्ज किया गया।

    इसे भी पढ़ें- दो बच्चों की मां ने देवर से शादी के ल‍िए पति की करवा दी हत्या, बचने के लिए आत्महत्या का रूप देने की कोशिश

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.