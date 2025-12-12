UP Weather Update: आगरा-कानपुर में बढ़ेगा तापमान, गोरखपुर में छाएगी धुंध; जानें प्रदेश के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क। UP Weather Today: प्रदेश में पुरवा हवा का असर दिखने लगा है, जिससे दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। गुरुवार को सुबह ठंडी हवा चलने के बाद दोपहर में तेज धूप निकल आई, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को सुबह धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। अनुमान है कि सुबह का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बीते तीन दिनों में ठिठुरन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। सुबह कुछ देर तक धुंध रहने के बाद लगभग नौ बजे के बाद धूप तेज हो गई। दोपहर में लोग धूप सेंकते दिखाई दिए, हालांकि हवा में ठंडक बनी रही। गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम यानी 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से पुरवा हवा स्थिति बदल सकती है और दिन के तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही सुबह-सुबह घनी धुंध छाने की चेतावनी भी जारी की गई है।

वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं

इस बीच वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। शहर का AQI लगातार 100 से नीचे नहीं आ रहा। ठंडी हवा के कारण प्रदूषक निचली परत में जमा हो रहे हैं। संजय प्लेस और शाहजहां गार्डन का एयर इंडेक्स सबसे खराब दर्ज हुआ। एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. जीवी सिंह ने सांस संबंधी रोगियों को सुबह और देर शाम बाहर टहलने से बचने, तथा घर से निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है।

रायबरेली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को आसमान साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, जबकि सुबह-शाम ठंड का असर जारी रहेगा।

कानपुर का मौसम

आने वाले दिनों में नमी के कारण धुंध और ऊंचे बादल बने रह सकते हैं। दिन में धूप निकलेगी लेकिन उत्तर-पश्चिमी हवा के चलते दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और ठंड महसूस होगी।

