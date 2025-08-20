मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Weather Update: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ समेत इन 50 जिलों में होगी जोरदार बारिश; IMD की चेतावनी

    UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 21 अगस्त से लखनऊ समेत 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश (Aaj Ka Mausam) की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। बारिश से तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट संभव है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 10:31:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:32:08 AM (IST)
    UP Weather Update: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ समेत इन 50 जिलों में होगी जोरदार बारिश; IMD की चेतावनी
    UP Weather Update: लखनऊ सहित 50 जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट।

    HighLights

    1. यूपी में फिर से बदलेगा मौसम।
    2. 21 अगस्त से भारी बारिश की संभावना।
    3. लखनऊ और पूर्वी यूपी में अलर्ट।

    डिजिटल डेस्क: अगस्त के शुरुआती दिनों में झमाझम बारिश के बाद बीते चार दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज धूप और बढ़ते तापमान (UP Weather Update Today) ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, अब मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने 21 से 24 अगस्त तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ समेत 50 जिलों में अलर्ट जारी (Aaj Ka Mausam) किया गया है और वज्रपात के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

    naidunia_image

    IMD ने जारी किया अलर्ट

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 21 अगस्त को लखनऊ और मध्य-पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। 22 अगस्त से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और 23-24 अगस्त को पूरब से पश्चिम तक बादल जमकर बरसेंगे। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई जिलों में वज्रपात का खतरा रहेगा।

    अमेठी, सुल्तानपुर सहित इन राज्यों में भारी बारिश

    मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले चार दिनों में दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मंगलवार को अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।

    वहीं, पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.