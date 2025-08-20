UP Weather Update: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ समेत इन 50 जिलों में होगी जोरदार बारिश; IMD की चेतावनी

डिजिटल डेस्क: अगस्त के शुरुआती दिनों में झमाझम बारिश के बाद बीते चार दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज धूप और बढ़ते तापमान (UP Weather Update Today) ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, अब मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने 21 से 24 अगस्त तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ समेत 50 जिलों में अलर्ट जारी (Aaj Ka Mausam) किया गया है और वज्रपात के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 21 अगस्त को लखनऊ और मध्य-पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। 22 अगस्त से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और 23-24 अगस्त को पूरब से पश्चिम तक बादल जमकर बरसेंगे। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई जिलों में वज्रपात का खतरा रहेगा।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले चार दिनों में दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मंगलवार को अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।
वहीं, पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
