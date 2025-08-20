UP Weather Update: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ समेत इन 50 जिलों में होगी जोरदार बारिश; IMD की चेतावनी

डिजिटल डेस्क: अगस्त के शुरुआती दिनों में झमाझम बारिश के बाद बीते चार दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज धूप और बढ़ते तापमान (UP Weather Update Today) ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, अब मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने 21 से 24 अगस्त तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ समेत 50 जिलों में अलर्ट जारी (Aaj Ka Mausam) किया गया है और वज्रपात के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

IMD ने जारी किया अलर्ट वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 21 अगस्त को लखनऊ और मध्य-पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। 22 अगस्त से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और 23-24 अगस्त को पूरब से पश्चिम तक बादल जमकर बरसेंगे। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई जिलों में वज्रपात का खतरा रहेगा।