UP Weather Today: लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ हवा भी चल रही है। गोरखपुर में बारिश देर रात से शुरू होकर शनिवार सुबह तक जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में ऑरेज अलर्ट है, जबकि बरेली में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। आइए प्रमुख शहरों के मौसम की स्थिति पर नजर डालते हैं।

आगरा और बरेली का मौसम आगरा और बरेली में मौसम तेजी से बदल रहा है। लगातार गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली है। दोनों जिलों में आज तेज बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर का मौसम स्थानीय मौसम विशेषज्ञ टीबी सिंह के अनुसार, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।