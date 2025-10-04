मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 10:25:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 10:29:05 AM (IST)
    UP Weather Today: लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
    UP Weather Today: यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ हवा भी चल रही है। गोरखपुर में बारिश देर रात से शुरू होकर शनिवार सुबह तक जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में ऑरेज अलर्ट है, जबकि बरेली में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। आइए प्रमुख शहरों के मौसम की स्थिति पर नजर डालते हैं।

    आगरा और बरेली का मौसम

    आगरा और बरेली में मौसम तेजी से बदल रहा है। लगातार गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली है। दोनों जिलों में आज तेज बारिश होने की संभावना है।

    गोरखपुर का मौसम

    स्थानीय मौसम विशेषज्ञ टीबी सिंह के अनुसार, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।

    कानपुर का मौसम

    कानपुर में हवा के कम दबाव और मौसमी परिस्थितियों के कारण शुक्रवार को भी अच्छी बारिश हुई। एक घंटे में लगभग 6.1 मिमी पानी बरसा। अगले चार दिनों तक वर्षा और तेज हवा की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव से पिछले तीन दिन से शहर का मौसम बदला हुआ है।

    वाराणसी का मौसम

    महादेव नगरी काशी में कई दिनों से मौसम बदल रहा है। शनिवार को झमाझम बारिश ने शहर का मौसम सुहाना बना दिया। अगले चार दिनों तक वाराणसी में बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी है।

    लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अयोध्या

    इन जिलों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर जाने से बचने की अपील की है।

    मुख्य बातें

    • उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट

    • गोरखपुर में बिजली गिरने की संभावना

    • कानपुर और वाराणसी में अगले चार दिनों तक वर्षा जारी रहने की चेतावनी

    • आगरा और बरेली में तेज बारिश से राहत मिली

    • उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते आगामी दिनों में भी बारिश और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

