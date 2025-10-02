UPPSC PCS 2025: सामने आया अपडेट, मंजिल हुई दूर... नोट कर लें ये प्वाइंट वरना हो सकती है परेशानी

एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस)-2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 1,435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 1,331 केंद्र थे। यानी लगभग 100 नए परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं।

केंद्र निर्धारण में विशेष बदलाव आयोग के अनुसार, इस बार 6.26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जो 2024 की तुलना में करीब 50 हजार अधिक हैं। अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र निर्धारण में विशेष बदलाव किए गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश-2024 के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को गैर-मंडल और महिला अभ्यर्थियों को गैर-जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं।