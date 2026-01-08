UP में गुरुवार से जरूरतमंदों को बांटा जाएगा मुफ्त राशन, इन 23 जिलों में ज्वार और बाजरा भी मिलेगा

एजेंसी, लखनऊ। देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और जरूरतमंदों को राहत देने के उद्देश्य से गुरुवार से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत सभी जिलों में पात्र कार्डधारकों को कोटे की दुकानों से निशुल्क अनाज मिलेगा।
सरकार ने कुछ जिलों के लिए राशन वितरण की अलग व्यवस्था तय की है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार खाद्यान्न मिल सके।
सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में राशन वितरण का विशेष पैटर्न लागू किया है। इन जिलों में अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, संभल, उन्नाव और बुलंदशहर शामिल हैं। यहां प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक को 14 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम ज्वार-बाजरा दिया जाएगा।
प्रदेश के शेष जिलों में कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मुफ्त वितरित किया जाएगा।
मुफ्त राशन वितरण के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। कार्डधारक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी नजदीकी कोटे की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने दुकानों पर भीड़ से बचने और व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं।