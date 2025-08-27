UPMRC और Uber की पार्टनरशिप: लखनऊ मेट्रो से बाइक राइड बुकिंग पर मिलेगा 50 प्रतिशत डिस्काउंट

डिजिटल डेस्क: मेट्रो सफर के साथ अब उबर बाइक की सवारी भी सस्ती होगी। यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (UPMRC) और उबर के बीच एक अहम समझौता हुआ है। मंगलवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एमडी सुशील कुमार और उबर की उत्तर भारत की ऑपरेशन मैनेजर मधुलिका सिंह गौर की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इस एमओयू के तहत चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के सभी 21 मेट्रो स्टेशनों से उबर बाइक बुक करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 20 रुपये की छूट मिलेगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 80 से 90 हजार यात्री यात्रा करते हैं। इनमें से सबसे अधिक यात्राएं हजरतगंज, चारबाग, आलमबाग और कृष्णानगर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होती हैं।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उबर मेट्रो स्टेशनों पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी लगाएगा। अभी तक लखनऊ मेट्रो के साथ रैपिडो की साझेदारी रही है, जो यात्रियों को छूट प्रदान करता है। अब उबर के जुड़ने से यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि उबर के साथ हुए इस एमओयू से यात्रियों को पैसे और समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि यह पहल स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और सहज कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कानपुर मेट्रो में यात्रियों को रैपिडो, अजीगो और पिंक सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं। यूपीएमआरसी अधिकारियों ने जानकारी दी कि जल्द ही लखनऊ मेट्रो में भी अजीगो सहित कई अन्य स्टार्टअप्स के साथ करार किया जाएगा ताकि यात्रियों को और छूट व सुविधाएं मिल सकें।
यात्रियों को उम्मीद है कि इस साझेदारी से सफर का अनुभव और बेहतर होगा तथा आमजन के बजट पर बोझ भी कम पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- Weather Update: UP में फिर सक्रिय मानसून, मेरठ से हरदोई तक 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट