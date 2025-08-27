मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UPMRC और Uber की पार्टनरशिप: लखनऊ मेट्रो से बाइक राइड बुकिंग पर मिलेगा 50 प्रतिशत डिस्काउंट

    Good news: लखनऊ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अब उबर बाइक पर खास छूट मिलेगी। UPMRC और उबर के बीच हुए समझौते के तहत मेट्रो स्टेशनों से बुकिंग करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 20 रुपये तक की छूट दी जाएगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 07:45:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 08:11:01 AM (IST)
    UPMRC और Uber की पार्टनरशिप: लखनऊ मेट्रो से बाइक राइड बुकिंग पर मिलेगा 50 प्रतिशत डिस्काउंट
    UPMRC और उबर का ने की पार्टनरशिप

    HighLights

    1. लखनऊ मेट्रो यात्रियों को डिस्काउंट
    2. उबर-UPMRC का नया करार
    3. 50 प्रतिशत तक किराए में छूट

    डिजिटल डेस्क: मेट्रो सफर के साथ अब उबर बाइक की सवारी भी सस्ती होगी। यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (UPMRC) और उबर के बीच एक अहम समझौता हुआ है। मंगलवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एमडी सुशील कुमार और उबर की उत्तर भारत की ऑपरेशन मैनेजर मधुलिका सिंह गौर की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

    UPMRC और उबर का MOU

    इस एमओयू के तहत चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के सभी 21 मेट्रो स्टेशनों से उबर बाइक बुक करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 20 रुपये की छूट मिलेगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 80 से 90 हजार यात्री यात्रा करते हैं। इनमें से सबसे अधिक यात्राएं हजरतगंज, चारबाग, आलमबाग और कृष्णानगर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होती हैं।

    यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

    यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उबर मेट्रो स्टेशनों पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी लगाएगा। अभी तक लखनऊ मेट्रो के साथ रैपिडो की साझेदारी रही है, जो यात्रियों को छूट प्रदान करता है। अब उबर के जुड़ने से यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

    यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि उबर के साथ हुए इस एमओयू से यात्रियों को पैसे और समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि यह पहल स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और सहज कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    कानपुर मेट्रो में यात्रियों को रैपिडो, अजीगो और पिंक सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं। यूपीएमआरसी अधिकारियों ने जानकारी दी कि जल्द ही लखनऊ मेट्रो में भी अजीगो सहित कई अन्य स्टार्टअप्स के साथ करार किया जाएगा ताकि यात्रियों को और छूट व सुविधाएं मिल सकें।

    यात्रियों को उम्मीद है कि इस साझेदारी से सफर का अनुभव और बेहतर होगा तथा आमजन के बजट पर बोझ भी कम पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- Weather Update: UP में फिर सक्रिय मानसून, मेरठ से हरदोई तक 41 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.