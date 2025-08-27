UPMRC और Uber की पार्टनरशिप: लखनऊ मेट्रो से बाइक राइड बुकिंग पर मिलेगा 50 प्रतिशत डिस्काउंट

डिजिटल डेस्क: मेट्रो सफर के साथ अब उबर बाइक की सवारी भी सस्ती होगी। यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (UPMRC) और उबर के बीच एक अहम समझौता हुआ है। मंगलवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एमडी सुशील कुमार और उबर की उत्तर भारत की ऑपरेशन मैनेजर मधुलिका सिंह गौर की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

UPMRC और उबर का MOU इस एमओयू के तहत चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के सभी 21 मेट्रो स्टेशनों से उबर बाइक बुक करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 20 रुपये की छूट मिलेगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 80 से 90 हजार यात्री यात्रा करते हैं। इनमें से सबसे अधिक यात्राएं हजरतगंज, चारबाग, आलमबाग और कृष्णानगर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होती हैं।