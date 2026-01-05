खौफनाक साजिश! उत्तर प्रदेश में Vande Bharat को पलटाने की कोशिश, आखिरी वक्त पर ऐसे टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क। रविवार को रायबरेली शहर के सिविल लाइंस इलाके के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब रायबरेली और दरियापुर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक लकड़ी का बोटा पड़ा मिला। गनीमत रही कि वंदे भारत एक्सप्रेस के गुजरने से पहले ही आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसे देख लिया और समय रहते ट्रैक से हटा दिया।
स्थानीय लोगों ने हटाया
बताया जा रहा है कि सुबह के समय कुछ स्थानीय लोग रेलवे लाइन के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर पटरी पर रखे लकड़ी के बोटे पर पड़ी। उस समय गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के आने का समय करीब था। संभावित खतरे को समझते हुए लोगों ने तुरंत बोटा हटाया और इसकी जानकारी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी।
शरारती तत्व की साजिश
घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किसी शरारती तत्व की साजिश हो सकती है, जिसने जानबूझकर ट्रैक पर लकड़ी रखी हो। लोगों का कहना है कि यदि यह समय पर नहीं हटाया जाता, तो तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन के कारण बड़ा हादसा हो सकता था।
अधिकारियों का क्या कहना
इस मामले में आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक ए.के. सिंह ने बताया कि फिलहाल उनके पास ट्रैक पर लकड़ी रखे जाने की कोई पुख्ता सूचना नहीं थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि ट्रैक पर लकड़ी कैसे और किसने रखी।
