    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 04:32:27 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 04:33:44 PM (IST)
    माघ मेला-2026 में वंचित तबके के बच्चों के लिए लगी ‘विद्या कुंभ’ की पाठशाला
    माघ मेले में विद्या कुंभ।

    प्रयागराज, 06 जनवरी, 2026: बालिका शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्यरत गैर-लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा विभाग के सहयोग से जनपद प्रयागराज में आयोजित माघ मेला-2026 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केंद्र 'विद्या कुंभ' का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य माघ मेला-2026 के दौरान मेला क्षेत्र में सैनिटेशन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सेक्टर संख्या-3 में निर्मित सैनिटेशन कॉलोनी में प्रवासरत सफाई कर्मियों के बच्चों की निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसका उद्घाटन सौम्या अग्रवाल, मंडल आयुक्त, प्रयागराज मंडल ने किया।

    उद्घाटन समारोह में कक्षा-1 सृजन, कक्षा-2 विद्या अंकुर, कक्षा-3 विद्या उदय, कक्षा-4 विद्या अर्जुन और कक्षा-5 विद्यापथ के फीते काटकर सभी कक्षाओं को बच्चों के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि एजुकेट गर्ल्स द्वारा ‘विद्या कुंभ’ पहल की शुरुआत पूर्व में महाकुंभ के दौरान की गई थी, जिसे अब माघ मेला-2026 में शिक्षा विभाग के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है।


    कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, बच्चों एवं संबंधित विभागों का स्वागत करते हुए श्री अनिल कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज ने अवगत कराया कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा सैनिटेशन कॉलोनी में निवासरत सफाई कर्मियों के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कर बच्चों को चिन्हित करते हुए आयु-अनुसार कक्षाओं में कुल 333 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। इन बच्चों को संपूर्ण माघ मेला अवधि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

    एजुकेट गर्ल्स संस्था के स्टेट ऑपरेशन हेड, नितिन कुमार झा ने कहा, “हम इस पहल के लिए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग का हृदय से धन्यवाद् करते हैं। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से हमें ज़मीनी स्तर पर बच्चों, विशेषकर लड़कियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रचनात्मक अवसर पहुँचाने में मदद मिली है। सरकार और शिक्षा विभाग का यह समर्थन हमारे प्रयासों को और मज़बूती देता है तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

    विक्रम सोलंकी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स, एजुकेट गर्ल्स ने कहा, “माघ मेला जैसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षा को शामिल करना अत्यंत सराहनीय है। यह पहल बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अनुभव देगी और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करेगी। यह पहल ‘विद्या कुंभ’ की निरंतरता का सार्थक प्रमाण है, जिसकी शुरुआत पहले महाकुंभ में की गई थी और अब माघ मेला-2026 के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।”

    मुख्य अतिथि सौम्या अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, "शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा आउट-ऑफ-स्कूल न रहे तथा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास करें तथा आधुनिक तकनीक की सहायता से वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चे भविष्य में सुयोग्य नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।"

    विशिष्ट अतिथि हर्षिका सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ने कहा, "बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री, साइंस एवं मैथ किट के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए, जिससे बच्चे खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया को आत्मसात कर सकें।"

    इस अवसर पर बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म (पैंट-शर्ट), स्वेटर, जूते-मोजे, साथ ही एजुकेट गर्ल्स द्वारा उपलब्ध ज्ञान का पिटारा, स्टेशनरी, अभ्यास पुस्तिकाएँ, वर्कशीट, कला-क्राफ्ट और लेखन सामग्री वितरित की गई। बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह को जीवंत बनाया।

    कार्यक्रम के संयोजक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर खेल सामग्री, प्रतिदिन मध्याह्न भोजन और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की गई है। इससे बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उनकी समग्र जीवन आवश्यकताएं और कौशल विकास सुनिश्चित होंगे।

    कार्यक्रम में ऋषि राज (मेला अधिकारी), अभिनव पाठक (उपजिलाधिकारी), डॉ. आनंद सिंह, श्रीमती वैशाली शुक्ला (नायब तहसीलदार), खंड शिक्षा अधिकारी, और एजुकेट गर्ल्स टीम के सदस्य अभिनव दुबे, आशीष राय, अवनीश कुमार यादव, सुश्री नेहा सिंह, आलोक कुमार, सद्दाम, शशि प्रकाश, कुंवर, प्रभाकर, पंकज, उर्वशी, शालिनी उपस्थित रहे।

    कार्यक्रम के अंत में अनिल कुमार ने एजुकेट गर्ल्स संस्था को धन्यवाद् देते हुए कहा कि यह संस्था शिक्षा विभाग को निरंतर सहयोग प्रदान करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।

