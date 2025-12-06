बीएलओ की मौत के 72 घंटे में पत्नी को मिली नौकरी, शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम

डिजिटल डेस्क। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र में एसआईआर के कार्य में लगे एक बीएलओ की अचानक हुई मौत के बाद प्रशासन ने आश्रित को नौकरी देने में असाधारण तेजी दिखाई है। घटना के सिर्फ 72 घंटे के भीतर उनकी पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदराराऊ में तैनाती दी है।

क्या है मामला सिकंदराराऊ के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी मटकोटा निवासी कमलकांत शर्मा नावली लालपुर स्थित संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। उन्हें एसआईआर कार्य के लिए बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। दो दिसंबर को ड्यूटी पर जाने की तैयारी करते समय घर में चक्कर आने से वे अचानक गिर पड़े और बाद में अलीगढ़ के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।