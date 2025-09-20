मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 07:36:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 07:36:31 AM (IST)
    CM योगी को गोली मारने की धमकी! युवक ने वीडियो में दी चुनौती, पुलिस पर भी फायरिंग
    CM योगी को गोली मारने की धमकी

    HighLights

    1. सीएम योगी को धमकी देते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है
    2. वह अपनी कनपटी पर पिस्टल रखकर सीएम को गोली मारने की धमकी दे रहा

    एजेंसी, मथुरा। शहर के फरह में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद एक युवक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक अपनी कनपटी पर पिस्टल रखकर सीएम को गोली मारने की धमकी देता नजर आया।

    पुलिस पहुंची तो छत पर चढ़ा युवक

    वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी सुनीत उर्फ गटुआ के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वह पिस्टल लेकर तीन मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और फायरिंग शुरू कर दी। उसने पुलिस पर लगातार तीन राउंड गोलियां चलाईं और आत्महत्या की धमकी भी देने लगा। करीब तीन घंटे तक समझाइश का दौर चला। आखिरकार मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर पीछे से दबोच लिया।

    पारिवारिक विवाद से मानसिक तनाव

    नगला हरदयाल मजरा जाबरा निवासी सुनीत का अपने ताऊ के बेटे रामप्रकाश से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। आरोप है कि उसकी मां से धोखे से जमीन का बैनामा कराया गया। इसी विवाद और लगातार हो रही अनदेखी से वह मानसिक तनाव और नशे की लत का शिकार हो गया।

    2004 में पिता की हत्या

    परिवारिक झगड़े की पृष्ठभूमि काफी गंभीर है। साल 2004 में जमीनी विवाद के चलते सुनीत के पिता की हत्या उसके ही चाचा-ताऊ ने कर दी थी। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पिता की मौत के बाद से ही सुनीत ने नशा करना शुरू कर दिया और आरोप लगाता रहा कि परिजनों ने उसकी जमीन हड़प ली है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

