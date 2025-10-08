मेरी खबरें
    जौनपुर में महिला ने उठाया चौंकाने वाला कदम, आधी रात में युवक का काट दिया प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक

    UP Crime: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। महिला के हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया और उसकी हालत नाजुक है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 04:06:09 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 04:06:09 PM (IST)
    1. जौनपुर में महिला ने खौफनाक वारदात को दिया अंजाम
    2. महिला ने आधी रात में युवक का प्राइवेट पार्ट काटा
    3. पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

    जौनपुर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सरपतहां में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। महिला के हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है।

    युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था

    पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था। महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका पति बासित गुजरात में नौकरी करता है। सूत्रों के अनुसार, अशफाक का उसके दोस्त बासित के घर आना जाना था। वह दो दिन पहले ही सऊदी अरब से घर लौटा था और रविवार रात बासित के घर उसकी पत्नी बुशरा से मिलने पहुंच गया।

    दोबारा घर आने पर महिला ने उठाया बड़ा कदम

    यह बात जब बासित के घरवालों को पता चली तो उन्होंने अशफाक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया। हालांकि अशफाक को इससे फर्क नहीं पड़ा और वह मंगलवार रात एक बार फिर से बासित के घर उसकी पत्नी से मिलने पहुंच गया। इसके बाद ही महिला ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया।

