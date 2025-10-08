जौनपुर में महिला ने उठाया चौंकाने वाला कदम, आधी रात में युवक का काट दिया प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक

जौनपुर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सरपतहां में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। महिला के हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है।

युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था। महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका पति बासित गुजरात में नौकरी करता है। सूत्रों के अनुसार, अशफाक का उसके दोस्त बासित के घर आना जाना था। वह दो दिन पहले ही सऊदी अरब से घर लौटा था और रविवार रात बासित के घर उसकी पत्नी बुशरा से मिलने पहुंच गया।