जौनपुर में महिला ने उठाया चौंकाने वाला कदम, आधी रात में युवक का काट दिया प्राइवेट पार्ट, हालत नाजुक

जौनपुर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सरपतहां में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। महिला के हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था। महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका पति बासित गुजरात में नौकरी करता है। सूत्रों के अनुसार, अशफाक का उसके दोस्त बासित के घर आना जाना था। वह दो दिन पहले ही सऊदी अरब से घर लौटा था और रविवार रात बासित के घर उसकी पत्नी बुशरा से मिलने पहुंच गया।
यह भी पढ़ें- रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप, चार जगहों पर किया दुष्कर्म; चचेरे भाई ने रची साजिश
यह बात जब बासित के घरवालों को पता चली तो उन्होंने अशफाक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया। हालांकि अशफाक को इससे फर्क नहीं पड़ा और वह मंगलवार रात एक बार फिर से बासित के घर उसकी पत्नी से मिलने पहुंच गया। इसके बाद ही महिला ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया।