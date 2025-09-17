यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा इन फसलों का बीज

एजेंसी, सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज है, जहां उन्हें सरकार की तरफ से कई फसलों का मुफ्त बीज दिया जा रहा है। इन फसलों में चना, मटर और मसूर समेत कई फसलें शामिल हैं। किसानों को इन फसलों का बीज फ्री में पाने के लिए कृषि दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, जहां ऑनलाइन बुकिंग का आखिरी तिथि 25 सितंबर तय की गई है। अगर कोई किसान निर्धारित समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उन्हें इसके बाद मिनी किट का फायदा नहीं मिलेगा।
बता दें कि मिनी किट में चना का 16 किलो, मटर का 20 किलो और मसूर का 8 किलो का पैकेट शामिल होगा। यदि सरकार के सामने तय से ज्यादा आवेदन आते हैं तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। इसमें जिन किसानों के नाम निकलेंगे, उन्हें फ्री बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इन लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी।
इस स्कीम को लेकर जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने किसानों से अपील की है कि जो किसान दलहनी फसलों के मुफ्त बीज का लाभ लेना चाहते हैं, वे समय से ऑनलाइन बुकिंग करा लें। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, जिले में चना के 280, मटर के 350, मसूर के 450 पैकेट वितरित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त सरसों के 3400 और सब्जी में तोरिया के 264 पैकेट किसानों को दिए जाएंगे। प्रत्येक किसान को केवल एक ही दलहनी फसल का मिनी किट मिलेगा। जिले को चना 44.80 क्विंटल, मटर 70 क्विंटल, मसूर 36 क्विंटल और सरसों 68 क्विंटल बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।