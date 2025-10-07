Free Gas Cylinder: यूपी के इस जिले में 4.16 लाख महिलाओं को दीपावली का तोहफा, फ्री में मिलेगा LPG सिलेंडर

डिजिटल डेस्क। दीपावली के त्योहार से पहले जिले की लाखों गृहणियों के चेहरों पर खुशियां लौटने वाली हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। इस पहल के अंतर्गत बरेली जिले की 4 लाख 16 हजार से अधिक उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलाओं को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। त्योहार से पहले मिल रही यह राहत न केवल महिलाओं के आर्थिक बोझ को कम करेगी, बल्कि उनके घरों में दीपावली की रौनक भी बढ़ा देगी।

बरेली में कुल 4,16,736 कनेक्शनधारी पूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुल 4,16,736 कनेक्शनधारी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इसके अलावा जिले में करीब 10 लाख से अधिक कुल एलपीजी उपभोक्ता मौजूद हैं। योजना के तहत प्रत्येक उज्ज्वला कनेक्शनधारी महिला को 894.48 रुपये मूल्य का निशुल्क सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इस राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 335.40 रुपये तथा राज्य सरकार का अंश 559.58 रुपये रहेगा।

दीपावली के समय अभाव का अंधकार न फैले अधिकारियों का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर घरों में पकवानों और विशेष व्यंजनों की तैयारियों के चलते गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग की गृहणियों को अतिरिक्त खर्च से राहत देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है। निशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी घर की रसोई में दीपावली के समय अभाव का अंधकार न फैले। यह भी पढ़ें- UP में महिलाओं और बेटियों को एक और सौगात, मुफ्त में ड्राइविंग सिखाएगी योगी सरकार पूर्ति विभाग ने सभी एलपीजी एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराया जाए। वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी न हो, इसके लिए भी विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।