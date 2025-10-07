मेरी खबरें
    Free Gas Cylinder: यूपी के इस जिले में 4.16 लाख महिलाओं को दीपावली का तोहफा, फ्री में मिलेगा LPG सिलेंडर

    UP News: बरेली में दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के तहत 4.16 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य त्योहारों पर महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। प्रति कनेक्शन 894.48 रुपये खर्च होंगे जिसका वहन केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। एलपीजी एजेंसियों को सुचारू वितरण के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं को समय पर गैस मिल सके।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 03:06:02 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 03:06:02 PM (IST)
    महिलाओं को दीपावली का तोहफा।

    HighLights

    1. उज्ज्वला योजना 4.16 लाख महिलाओं को लाभ
    2. दीपावली से पहले मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
    3. उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी प्रति सिलेंडर का खर्च

    डिजिटल डेस्क। दीपावली के त्योहार से पहले जिले की लाखों गृहणियों के चेहरों पर खुशियां लौटने वाली हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। इस पहल के अंतर्गत बरेली जिले की 4 लाख 16 हजार से अधिक उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलाओं को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। त्योहार से पहले मिल रही यह राहत न केवल महिलाओं के आर्थिक बोझ को कम करेगी, बल्कि उनके घरों में दीपावली की रौनक भी बढ़ा देगी।

    बरेली में कुल 4,16,736 कनेक्शनधारी

    पूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुल 4,16,736 कनेक्शनधारी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इसके अलावा जिले में करीब 10 लाख से अधिक कुल एलपीजी उपभोक्ता मौजूद हैं। योजना के तहत प्रत्येक उज्ज्वला कनेक्शनधारी महिला को 894.48 रुपये मूल्य का निशुल्क सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इस राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 335.40 रुपये तथा राज्य सरकार का अंश 559.58 रुपये रहेगा।

    दीपावली के समय अभाव का अंधकार न फैले

    अधिकारियों का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर घरों में पकवानों और विशेष व्यंजनों की तैयारियों के चलते गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग की गृहणियों को अतिरिक्त खर्च से राहत देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है। निशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी घर की रसोई में दीपावली के समय अभाव का अंधकार न फैले।

    पूर्ति विभाग ने सभी एलपीजी एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराया जाए। वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी न हो, इसके लिए भी विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।

    महिलाओं का रखा गया है ध्यान

    जिला पूर्ति अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे पारंपरिक चूल्हों के धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें। उन्होंने कहा, “सरकार चाहती है कि दीपावली जैसे अवसर पर हर महिला के चेहरे पर मुस्कान लौटे और हर घर की रसोई रोशनी से भर जाए। निशुल्क सिलेंडर से महिलाओं को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनका स्वास्थ्य और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।”

