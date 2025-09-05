Teachers Day 2025: योगी सरकार ने टीचर्स डे पर किया बड़ा एलान, अब सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज

ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने न केवल शिक्षकों को बल्कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी लाभान्वित करने वाली योजनाओं की घोषणा की। शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने 81 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया और साथ ही कई नई योजनाओं की शुरुआत की।

शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए भी शामिल होंगे। सरकार का यह कदम लगभग नौ लाख परिवारों को राहत पहुंचाएगा।