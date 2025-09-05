मेरी खबरें
    UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान शिक्षाविद और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एस.राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। लोक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने घोषणा की कि अब सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    Teachers Day 2025: योगी सरकार ने टीचर्स डे पर किया बड़ा एलान, अब सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज
    शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकाें काे बड़ा उपहार दिया।

    HighLights

    1. शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान
    2. सभी शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
    3. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी योजना का लाभ

    ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने न केवल शिक्षकों को बल्कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी लाभान्वित करने वाली योजनाओं की घोषणा की। शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने 81 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया और साथ ही कई नई योजनाओं की शुरुआत की।

    शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा

    महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए भी शामिल होंगे। सरकार का यह कदम लगभग नौ लाख परिवारों को राहत पहुंचाएगा।

    मानदेय बढ़ाने पर विचार

    समारोह में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर मानदेय वृद्धि की घोषणा की जाएगी।

    81 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से 81 शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षक शामिल रहे। कार्यक्रम में 2,204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरित किए गए। साथ ही 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण भी किया गया। इसके अतिरिक्त बाल कथाओं का संग्रह ‘गुल्लक’, शैक्षिक नवाचारों का संकलन ‘उद्गम’, और ‘बाल वाटिका हस्तपुस्तिका’ का विमोचन किया गया। ‘उद्गम’ के डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी लॉन्चिंग की गई।

    समारोह में ये रहे मौजूद

    इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, प्रभारी मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

