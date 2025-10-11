Diwali पर योगी सरकार ने दी गुड न्यूज, लोगों का घर जाना किया आसान, इन शहरों के लिए शुरू की बस सेवा

डिजिटल डेस्क। दीपावली और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब रायबरेली के ग्रामीण इलाकों से सीधे लखनऊ चारबाग बस स्टेशन तक पहुंचना आसान हो गया है। परिवहन निगम ने रायबरेली डिपो से 18 नए सीधी बस रूटों की शुरुआत की है, जिससे राजधानी तक आवागमन में ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

18 नए सीधी बस रूटों की शुरुआत परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन मार्गों पर सीधी बस सेवा शुरू की गई है, उनमें प्रमुख हैं- रायबरेली-बरारा-लखनऊ, रायबरेली-निसगर-लखनऊ, रायबरेली-हैदरगढ़-लखनऊ, रायबरेली-मौरावां-लखनऊ, रायबरेली-शिवगढ़वैती-लखनऊ, रायबरेली-रामपुर-लखनऊ, रायबरेली-विष्णुदासपुर-लखनऊ, रायबरेली-धई-लखनऊ, रायबरेली-बंकागढ़-लखनऊ, रायबरेली-तिलोई-लखनऊ, रायबरेली-भीरा-लखनऊ, रायबरेली-राजामऊ-लखनऊ, रायबरेली-अतहर-लखनऊ, रायबरेली-सलोन-लखनऊ, रायबरेली-सेमरौता-लखनऊ, रायबरेली-फतेहपुर-लखनऊ, रायबरेली-हैदरगढ़-लखनऊ और रायबरेली-जगदीशपुर-लखनऊ। ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत ये बसें विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं। दीपावली के अवसर पर नया रूटचार्ट लागू करने के साथ ही बसों के आगमन और प्रस्थान का समय भी तय कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को राजधानी से बेहतर यातायात सुविधा से जोड़ना है ताकि विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो।