Diwali पर योगी सरकार ने दी गुड न्यूज, लोगों का घर जाना किया आसान, इन शहरों के लिए शुरू की बस सेवा

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 04:36:03 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 04:36:03 PM (IST)
    1. योगी सरकार का दीपावली पर यात्रियों को तोहफा
    2. रायबरेली से लखनऊ के लिए 18 नए बस रूट शुरू
    3. आवागमन में ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी

    डिजिटल डेस्क। दीपावली और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब रायबरेली के ग्रामीण इलाकों से सीधे लखनऊ चारबाग बस स्टेशन तक पहुंचना आसान हो गया है। परिवहन निगम ने रायबरेली डिपो से 18 नए सीधी बस रूटों की शुरुआत की है, जिससे राजधानी तक आवागमन में ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    18 नए सीधी बस रूटों की शुरुआत

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन मार्गों पर सीधी बस सेवा शुरू की गई है, उनमें प्रमुख हैं- रायबरेली-बरारा-लखनऊ, रायबरेली-निसगर-लखनऊ, रायबरेली-हैदरगढ़-लखनऊ, रायबरेली-मौरावां-लखनऊ, रायबरेली-शिवगढ़वैती-लखनऊ, रायबरेली-रामपुर-लखनऊ, रायबरेली-विष्णुदासपुर-लखनऊ, रायबरेली-धई-लखनऊ, रायबरेली-बंकागढ़-लखनऊ, रायबरेली-तिलोई-लखनऊ, रायबरेली-भीरा-लखनऊ, रायबरेली-राजामऊ-लखनऊ, रायबरेली-अतहर-लखनऊ, रायबरेली-सलोन-लखनऊ, रायबरेली-सेमरौता-लखनऊ, रायबरेली-फतेहपुर-लखनऊ, रायबरेली-हैदरगढ़-लखनऊ और रायबरेली-जगदीशपुर-लखनऊ।

    ग्रामीण यात्रियों को बड़ी राहत

    ये बसें विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं। दीपावली के अवसर पर नया रूटचार्ट लागू करने के साथ ही बसों के आगमन और प्रस्थान का समय भी तय कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को राजधानी से बेहतर यातायात सुविधा से जोड़ना है ताकि विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो।


    ग्रामीण यात्रियों में इस नई सेवा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पहले लखनऊ पहुंचने के लिए कई बार साधन बदलने पड़ते थे या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब सीधी बस सेवा शुरू होने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी।

    प्रतिदिन इन बसों का संचालन होगा

    रायबरेली क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि सुबह 9:40 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्रतिदिन इन बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक रूट से निर्धारित समय पर बसें रायबरेली से लखनऊ चारबाग के लिए रवाना होंगी और वापस भी आएंगी। यह पहल न केवल त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों को राजधानी से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

