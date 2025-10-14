मेरी खबरें
    Yogi govt Diwali gift: प्रदेश के इतने करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी

    दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को खास सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 34634 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। इसी तरह होली के मौके पर भी पात्र लोगों को एक रिफिल निशुल्क दी जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:32:40 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:33:43 AM (IST)
    एजेंसी, लखनऊ। दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को खास सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 34634 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। इसी तरह होली के मौके पर भी पात्र लोगों को एक रिफिल निशुल्क दी जाएगी। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी।

    केशव प्रसाद मौर्य का रूस दौरा

    उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को रूस के काल्मिकिया गणराज्य के ट्रोइत्स्कोये खुरुल मठ में भगवान बुद्ध की धरोहर का सम्मान करते हुए मुख्य मठाध्यक्ष को मंगोलियाई भाषा का कंजूर ग्रंथ भेंट किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय काल्मिकिया रिपब्लिकन संग्रहालय में बोधिचित्त प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर काल्मिक बौद्धों के केंद्रीय आध्यात्मिक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बीच सहयोग समझौता हुआ, जो भारत और रूस के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगा।


    पर्यटन विभाग को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

    उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को पुर्तगाल में आयोजित सेवन स्टार्स लग्जरी हास्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स-2025 में ‘आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अवार्ड’ से नवाजा गया। भारत के राजदूत पुनीत राय कुंदल ने विभाग की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की पहचान को वैश्विक मंच पर और मजबूत करती है, जहां आस्था, भक्ति और दिव्यता की परंपरा सदियों से जीवित है।

