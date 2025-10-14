Yogi govt Diwali gift: प्रदेश के इतने करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी

एजेंसी, लखनऊ। दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को खास सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 34634 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। इसी तरह होली के मौके पर भी पात्र लोगों को एक रिफिल निशुल्क दी जाएगी। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी।

केशव प्रसाद मौर्य का रूस दौरा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को रूस के काल्मिकिया गणराज्य के ट्रोइत्स्कोये खुरुल मठ में भगवान बुद्ध की धरोहर का सम्मान करते हुए मुख्य मठाध्यक्ष को मंगोलियाई भाषा का कंजूर ग्रंथ भेंट किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय काल्मिकिया रिपब्लिकन संग्रहालय में बोधिचित्त प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर काल्मिक बौद्धों के केंद्रीय आध्यात्मिक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बीच सहयोग समझौता हुआ, जो भारत और रूस के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगा।