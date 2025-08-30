UP Crime: 1 अरब की Tax चोरी का नोटिस देख सदमे में दुकानदार... आधार-पैन का दुरुपयोग कर बनाई 6 कंपनियां

डिजिटल डेस्क: बुलंदशहर जिले के खुर्जा में एक छोटे किराना दुकानदार को आयकर विभाग ने एक अरब से अधिक की कर चोरी का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलते ही दुकानदार सुधीर और उसका परिवार सदमे में आ गया।

खुर्जा के नयागंज निवासी सुधीर पुत्र ओमप्रकाश ने बताया कि वह अपने घर से छोटी सी किराना दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है। सुधीर का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके वर्ष 2022 में दिल्ली के विभिन्न पतों पर छह कंपनियां खोल दीं। इससे पहले भी उसे नोटिस मिला था, जिसका जवाब उसने दे दिया था। लेकिन 10 जुलाई को फिर से आयकर विभाग से उसे 1 अरब 41 करोड़ 38 लाख 47 हजार 126 रुपये की बिक्री का नोटिस थमा दिया गया।