UP Crime: 1 अरब की Tax चोरी का नोटिस देख सदमे में दुकानदार... आधार-पैन का दुरुपयोग कर बनाई 6 कंपनियां

डिजिटल डेस्क: बुलंदशहर जिले के खुर्जा में एक छोटे किराना दुकानदार को आयकर विभाग ने एक अरब से अधिक की कर चोरी का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलते ही दुकानदार सुधीर और उसका परिवार सदमे में आ गया।
खुर्जा के नयागंज निवासी सुधीर पुत्र ओमप्रकाश ने बताया कि वह अपने घर से छोटी सी किराना दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है। सुधीर का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके वर्ष 2022 में दिल्ली के विभिन्न पतों पर छह कंपनियां खोल दीं। इससे पहले भी उसे नोटिस मिला था, जिसका जवाब उसने दे दिया था। लेकिन 10 जुलाई को फिर से आयकर विभाग से उसे 1 अरब 41 करोड़ 38 लाख 47 हजार 126 रुपये की बिक्री का नोटिस थमा दिया गया।
सुधीर ने बताया कि यह सरासर धोखाधड़ी और साइबर क्राइम का मामला है, क्योंकि इन कंपनियों से उसका कोई संबंध नहीं है।
कोतवाली प्रभारी पंकज राय ने बताया कि सुधीर की तहरीर पर दिल्ली स्थित छह कंपनियों – पल्लवी एडवरटाइजिंग प्रा. लिमिटेड, कुटोन इंडस्ट्रीज इंफ्राटेक प्रा. लि., पेटोन कंसलटैंसी सर्विसेज प्रा. लि., रोहिणी इंफ्राटेक प्रा. लि., प्रचलित इंफ्रा एंड इंफोमीडिया प्रा. लि. और सुमेल इंडस्ट्रीज इंफ्राटेक प्रा. लि. – के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का राजफाश जल्द किया जाएगा।
