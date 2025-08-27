UP Crime: छोटे भाई ने नाबालिग बहन को प्रेमी के साथ घर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो दोनों ने मिलकर घोंट दिया गला

ब्यूरो, एटा: जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर एक नाबालिग बहन ने अपने ही भाई की गला घोटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी बहन और उसके प्रेमी को पकड़कर हत्या का खुलासा किया है। मृतक के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

जानकारी के अनुसार, घटना जलेसर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक भाई ने बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिसका विरोध करने पर नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 14 साल के छोटे भाई का गला घोट दिया।