UP Crime: छोटे भाई ने नाबालिग बहन को प्रेमी के साथ घर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो दोनों ने मिलकर घोंट दिया गला

ब्यूरो, एटा: जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर एक नाबालिग बहन ने अपने ही भाई की गला घोटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी बहन और उसके प्रेमी को पकड़कर हत्या का खुलासा किया है। मृतक के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
जानकारी के अनुसार, घटना जलेसर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक भाई ने बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिसका विरोध करने पर नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 14 साल के छोटे भाई का गला घोट दिया।
पुलिस ने बताया कि बीती रविवार की रात घर में मृतक का पिता सो रहा था, उसकी मां मायके गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी 16 साल की नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी को घर बुलाया। इस दौरान उसका 14 साल का भाई सो रहा था, लेकिन उसकी नींद खुल गई और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिसके बाद दोनों ने मिलकर भाई को मौत के घाट उतार दिया।
सूबह जब पिता ने बेटे को मरा पाया तो इसकी सूचना थाने में दी। इस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। किसी को शक न हो इसलिए हत्यारी बहन ने पुलिस को झांसा देने के लिए कहानी बनाई और किसी तीसरे इंसान का नाम लिया, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस की पूछताछ में बहन ने कुबुल किया कि उसने पहले भाई का गला दबाया उसके बाद उसके प्रेमी ने मृतक भाई का गला घोंटा। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत गई। हत्या के बाद शव को छोड़कर दोनों वहां से चले गए। पुलिस ने मामले में सक्रियत दिखाते हुए आरोपी नाबालिग बहन और उसके प्रेमी विनय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।