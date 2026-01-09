मेरी खबरें
    सरकार से नहीं बची कोई उम्मीद... मेरठ में मां की हत्या कर बेटी के अपरहण मामले में अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 01:11:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 01:11:36 PM (IST)
    सरकार से नहीं बची कोई उम्मीद... मेरठ में मां की हत्या कर बेटी के अपरहण मामले में अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना
    मेरठ के सरधना के कपसाढ़ की घटना से मची राजनीतिक हलचल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कपसाढ़ गांव में दलित महिला की हत्या, बेटी अगवा।
    2. घटना से प्रदेश की राजनीति में मचा भारी हड़कंप।
    3. चंद्रशेखर ने 84 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया।

    एजेंसी, मेरठ। मेरठ के सरधना के कपसाढ़ में दलित महिला की हत्या कर दिनदहाड़े बेटी का अपहरण कर लिया गया। इस मामले ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस को 84 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है।

    इधर, समाजवादी पार्टी के मुखिया व सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम है।

    उन्होंने लिखा कि मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते-देते आज जिस स्तर पर पहुंच गयी है, वहां से वापस नहीं लौट सकती क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही न बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है।


    पांच टीमें लगातार कर रहीं आरोपियों की तलाश

    डॉ. विपिन ताडा, एसएसपी ने कहा कि आरोपी व पीड़िता एक ही गांव कपसाढ़ के रहने वाले हैं। किशोरी को बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पांच टीमें लगी हुई हैं। आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

