सरकार से नहीं बची कोई उम्मीद... मेरठ में मां की हत्या कर बेटी के अपरहण मामले में अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना

एजेंसी, मेरठ। मेरठ के सरधना के कपसाढ़ में दलित महिला की हत्या कर दिनदहाड़े बेटी का अपहरण कर लिया गया। इस मामले ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस को 84 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है।

इधर, समाजवादी पार्टी के मुखिया व सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम है।

उन्होंने लिखा कि मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते-देते आज जिस स्तर पर पहुंच गयी है, वहां से वापस नहीं लौट सकती क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही न बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है।