मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में महिलाओं और बेटियों को एक और सौगात, मुफ्त में ड्राइविंग सिखाएगी योगी सरकार

    UP News: हापुड़ के एकेपी पीजी कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 06:43:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 06:43:00 PM (IST)
    UP में महिलाओं और बेटियों को एक और सौगात, मुफ्त में ड्राइविंग सिखाएगी योगी सरकार
    UP में महिलाओं और बेटियों को एक और सौगात।

    HighLights

    1. हापुड़ महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण
    2. मिशन शक्ति 5.0 का किया गया शुभारंभ
    3. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में होगी सहायता

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जिले की महिलाओं और बालिकाओं को अब ड्राइविंग सीखने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। एकेपी पीजी कॉलेज में “ड्राइविंग माइ ड्रीम्स” नामक मेगा इवेंट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत इच्छुक प्रतिभागियों को न्यूनतम एक माह का ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा।

    शुक्रवार को कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं और महिलाओं को प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे और एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया कि परिवहन विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन प्रशिक्षकों की टीम (जहां संभव हो, महिला प्रशिक्षक भी) तैयार करेगा। लक्ष्य है कि जिले की कम से कम 100 महिलाओं और बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाए।

    लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

    एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने कहा कि जो महिलाएं ड्राइविंग सीखना चाहती हैं, वे निर्धारित केंद्र पर पहुंचें। वहां उन्हें ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने में सहायता दी जाएगी और यहीं से उनका ड्राइविंग प्रशिक्षण भी शुरू होगा। हापुड़ जिले में इसके लिए एकेपी कॉलेज को केंद्र बनाया गया है।

    महिलाओं व बेटियों दोनों को मिलेगा लाभ

    अभियान के तहत न सिर्फ कॉलेज स्तर पर, बल्कि हर तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी एक माह तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस पहल से महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है।

    कार्यक्रम में दी गई अन्य जानकारियां

    कार्यक्रम के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह, आर्य कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य व स्टाफ, वन स्टॉप सेंटर की प्रतिनिधि रविता चौहान और नेहा सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। इस पहल के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को न केवल ड्राइविंग का प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक नया कदम भी उठेगा।

    यह भी पढ़ें- Premanand Maharaj से मिलने घर से भागी 13 साल की मौसी और 7 साल का भांजा, जीआरपी ने मथुरा से पकड़ा

    महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और स्पॉन्सरशिप योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए, जिनमें 1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1930 (साइबर हेल्पलाइन), 101 (अग्निशमन सेवा) और 108 (एंबुलेंस सेवा) प्रमुख रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.