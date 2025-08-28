मेरी खबरें
    UP के इस शहर में चला बुलडोजर, नगर निगम की कार्रवाई से मची खलबली

    अलीगढ़ शहर में नगर निगम की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर में 100 फूटा रोड पर मानसरोवर कॉलोनी सहित कई इलाकों में नगर निगम का बुलडोजर चला। सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की प्रमूख सड़कों के निर्माण का काम किया जा रहा है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 04:19:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 04:22:02 PM (IST)
    नगर निगम का बुलडोजर एक्शन

    1. अलीगढ़ में अवैध कब्जे के खिलाफ निगम की कार्रवाई
    2. मानसरोवर कॉलोनी में चला नगर निगम का बुलडोजर
    3. सड़क की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया

    ब्यूरो, अलीगढ़: सरकारी जमीन पर सालों हो रखे अवैध कब्जे के खिलाफ अलीगढ़ में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। शहर के मानसरोवर कॉलोनी के 100 फूटा रोड की जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुधवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम की टीम ने इलाके में कई मकान-दुकानों को ध्वस्त कर दिया, लोगों के घरों की बाउंडर वॉल गिरा दिए गए।

    बता दें कि इस इलाके में कई लोगों ने 20 से 30 फुट तक सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम की ओर से सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर की प्रमूख सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें यह रेशम बिहार से मानसरोवर तक का भी मार्ग भी शामिल है। लेकिन इस मार्ग पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

    निगम में कब्जा हटाने की अपील की थी

    कुछ समय पहले ही नगर आयुक्त और मेयर ने इस क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने लोगों से अवैध कब्जा हटाने की अपील की थी, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर निगम ने कार्रवाई की है। निगम की और से सड़क की नाप से घरों पर लाल निशान लगाया गया था और उसे खुद ही तोड़ने की अपील की गई थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया इसी कारण बुधवार को नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है और अवैध कब्जा हटाया है।

    इन इलाकों में भी हुई कार्रवाई

    बता दें कि 100 फूटा रोड के अलावा शहर के मैरिस रोड से भी अतिक्रमण हताने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मैरिस रोड से सेंटर प्वांइंट तक अतिक्रमण हटाया गया। इस सड़क पर खड़ी ढकेल और रेहड़ी को वहां से हटवाया गया। नॉन वेंडिंग जोन से फास्ट फूड की दुकानों को भी हटाया गया। इसके साथ ही कोल तहसील के पीछे सहित कई अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया गया।

