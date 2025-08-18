मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Crime: यूपी में दहेज के लिए पांच महीने की गर्भवती का गला घोंटा, पति सहित सात पर केस

    UP Crime: उत्तर-प्रदेश के बिजनौर के नगीना में दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता नेहा की गला दबाकर हत्या (Pregnant Woman Strangled Death) कर दी गई। मृतका पांच माह की गर्भवती थी। मायके वालों की तहरीर पर पति सूरज और ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 02:12:44 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:46:10 PM (IST)
    Crime: यूपी में दहेज के लिए पांच महीने की गर्भवती का गला घोंटा, पति सहित सात पर केस
    Bijnor Murder: दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती नेहा की हत्या, पति समेत सात नामजद।

    HighLights

    1. दहेज के लिए विवाहिता की हत्या।
    2. पति-ससुरालियों पर हत्या का केस।
    3. मायके वालों का हंगामा, जांच तेज।

    डिजिटल डेस्क: यूपी के नगीना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका नेहा पांच माह की गर्भवती थी। घटना के बाद मायके वालों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    शादी के बाद से ही कर रहे थे प्रताड़ित

    मृतका की मां संतोष देवी पत्नी महेंद्र, निवासी गांव बांसूवाला, थाना बढ़ापुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी नेहा की शादी नगीना के मुहल्ला कायस्थ सराय निवासी सूरज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर नेहा को प्रताड़ित करता रहा। रविवार रात लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नेहा की हत्या कर दी गई है।

    मायके वालों ने हत्या करने के लगाए आरोप

    सूचना पर सीओ नगीना अंजनी कुमार चतुर्वेदी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मायके वाले भी घटनास्थल पर आ गए और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मायके वालों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर नेहा की हत्या कर दी गई, जबकि ससुरालियों का कहना है कि नेहा ने फांसी लगाई थी और दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया।

    पुलिस ने दर्ज किया केस

    फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सूरज, ससुर महेंद्र, सास सुमन, ननद सानिया, देवर आशीष के अलावा राहुल और कुंवरपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.