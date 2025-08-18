Crime: यूपी में दहेज के लिए पांच महीने की गर्भवती का गला घोंटा, पति सहित सात पर केस

डिजिटल डेस्क: यूपी के नगीना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका नेहा पांच माह की गर्भवती थी। घटना के बाद मायके वालों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतका की मां संतोष देवी पत्नी महेंद्र, निवासी गांव बांसूवाला, थाना बढ़ापुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी नेहा की शादी नगीना के मुहल्ला कायस्थ सराय निवासी सूरज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर नेहा को प्रताड़ित करता रहा। रविवार रात लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि नेहा की हत्या कर दी गई है।
सूचना पर सीओ नगीना अंजनी कुमार चतुर्वेदी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मायके वाले भी घटनास्थल पर आ गए और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मायके वालों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर नेहा की हत्या कर दी गई, जबकि ससुरालियों का कहना है कि नेहा ने फांसी लगाई थी और दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया।
फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सूरज, ससुर महेंद्र, सास सुमन, ननद सानिया, देवर आशीष के अलावा राहुल और कुंवरपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
