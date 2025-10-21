मेरी खबरें
    Diwali की खुशियां मातम में बदली... UP के हाथरस में हुए सड़क हादसों में 8 की मौत, 20 घायल

    UP News: हाथरस में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। अलग-अलग हादसों में आठ लोगों की जान चली गई और बीस घायल हो गए। एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। वहीं, एक घर में आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 04:31:08 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 04:31:08 PM (IST)
    हाथरस में हुए सड़क हादसों में 8 की मौत, 20 घायल। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. हाथरस में सड़क दुर्घटना में चार की मौत
    2. घर में आग लगने से चार की दर्दनाक मौत
    3. हादसों में 20 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

    डिजिटल डेस्क। दीपावली के दिन जहां एक ओर पूरा देश रोशनी और खुशियों में डूबा हुआ था, वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में यह त्यौहार कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। जिले के अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

    अलग-अलग जगहों पर हुए हादसे

    हादसे जिले के मुरसान, सादाबाद, सिकंदराराऊ, हाथरस गेट और हसायन थाना क्षेत्रों में हुए। अधिकतर घटनाएं तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुईं।

    ट्रैक्टर ने रौंदी बाइक, एक की मौत, दो घायल

    हसायन क्षेत्र के रति के नगला गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तीन किशोर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं।


    जीटी रोड और सादाबाद रोड पर भी हादसे

    सिकंदराराऊ क्षेत्र के रतिभानपुर गांव के पास हुए हादसे में एटा जिले के दूल्हापुर गांव निवासी 22 वर्षीय आकाश की जान चली गई। आकाश गाजियाबाद में फैक्ट्री में काम करता था और दीपावली पर घर लौट रहा था। इसी क्षेत्र के बिलार गांव के पास जीटी रोड पार करते समय एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मुरसान में सादाबाद रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की भी मौत हो गई।

    हाईवे पर बृजेश को अज्ञात वाहन ने कुचला

    आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक और दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 32 वर्षीय बृजेश की बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    ट्रैक्टर पलटने से प्रवेश कुमार की मौत

    सहपऊ क्षेत्र के गढ़ी चिंता गांव में ट्रैक्टर पलटने से 40 वर्षीय प्रवेश कुमार की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर हटाकर शव को बाहर निकाला।

    मेरठ के पास दो युवकों की दर्दनाक मौत

    सादाबाद क्षेत्र के दो युवक, जो पानीपत में नौकरी करते थे, दीपावली मनाने के लिए अपने गांव जटोई लौट रहे थे। रास्ते में मेरठ के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

