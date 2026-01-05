बांग्लादेश के नंबरों से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस व खुफिया एजेंसियां सतर्क

डिजिटल डेस्क। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल बांग्लादेश के नंबरों से आने की पुष्टि के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने इस संबंध में सरधना थाने में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार सोमवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल फोन पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों से लगातार धमकी भरे संदेश और वीडियो कॉल प्राप्त हुए।