बांग्लादेश के नंबरों से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस व खुफिया एजेंसियां सतर्क
UP News: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भर
Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 03:26:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 03:26:35 PM (IST)
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम।
HighLights
- परिजनों में दहशत का माहौल
- पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
- संदेश और वीडियो कॉल प्राप्त हुए
डिजिटल डेस्क। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल बांग्लादेश के नंबरों से आने की पुष्टि के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।
पूर्व विधायक के निजी सचिव शेखर ने इस संबंध में सरधना थाने में तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार सोमवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल फोन पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों से लगातार धमकी भरे संदेश और वीडियो कॉल प्राप्त हुए।
कॉल करने वालों ने न सिर्फ संगीत सोम और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी, बल्कि कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाने की बात कही।
परिजनों में दहशत का माहौल
धमकियों के बाद समर्थकों और परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। निजी सचिव ने सभी संदिग्ध नंबर पुलिस को सौंप दिए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाले नंबर बांग्लादेश के हैं। साइबर सेल की मदद से कॉल और मैसेज की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।
इस घटनाक्रम के बाद धमकी मिलने की आशंका
बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को संगीत सोम ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में खरीदे जाने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया। बाद में बीसीसीआई द्वारा संबंधित खिलाड़ी को टीम से रिलीज करने का निर्णय लिया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद धमकी मिलने की आशंका जताई जा रही है।
साइबर व अन्य तकनीकी माध्यमों से मामले की जांच
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संगीत सोम ने कहा कि वह सनातन धर्म और देशहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात आगे भी मजबूती से रखते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं, सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर व अन्य तकनीकी माध्यमों से मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।