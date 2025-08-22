'संत के साथ जिसने ऐसा किया उसे नहीं छोड़ेंगे...', प्रेमानंद महाराज के अपमान पर गैंगस्टरों ने दी धमकी

ब्यूरो, मथुरा: संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों की क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं। देश भर में उनके लाखों अनुयायी हैं। कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज की वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल हो गई, जिसका कथित तौर पर कुछ लोगों ने विरोध किया और उनके अपमान में भी कई पोस्ट किए। वहीं अब इस मामले को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की एक धमकी सामने आयी है। जिसमें वे कह रहे हैं कि संत के साथ ऐसा जिसने किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

दरअसल, वृंदावन के संत प्रेमानंद जी को पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। जिसे लेकर प्रेमानंद जी को मानने वाले कई लोगों ने उस युवक का विरोध भी किया। अब उस युवक के खिलाफ गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए कहा है कि जो भी संत प्रेमानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं।