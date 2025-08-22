मेरी खबरें
    'संत के साथ जिसने ऐसा किया उसे नहीं छोड़ेंगे...', प्रेमानंद महाराज के अपमान पर गैंगस्टरों ने दी धमकी

    मथुरा के संत प्रेमानंद जी महाराज का अपमान करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ अब गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि संत का अपमान करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 01:00:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 01:31:32 PM (IST)
    ब्यूरो, मथुरा: संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों की क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं। देश भर में उनके लाखों अनुयायी हैं। कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज की वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल हो गई, जिसका कथित तौर पर कुछ लोगों ने विरोध किया और उनके अपमान में भी कई पोस्ट किए। वहीं अब इस मामले को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की एक धमकी सामने आयी है। जिसमें वे कह रहे हैं कि संत के साथ ऐसा जिसने किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

    दरअसल, वृंदावन के संत प्रेमानंद जी को पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। जिसे लेकर प्रेमानंद जी को मानने वाले कई लोगों ने उस युवक का विरोध भी किया। अब उस युवक के खिलाफ गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए कहा है कि जो भी संत प्रेमानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं।

    गैंग्सटर ने दी खुली चुनौती

    गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि, संत प्रेमानंद महाराज को संत प्रेमानंद महाराज को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इतने वर्ष तक संघर्ष किया और लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारी खुली चुनौती है कि हमारे संतों को निशाना बनाने वालों का अंत होगा।

    खेसरी लाल के बयान पर हुआ था विवाद

    बता दें कि हाल हीं में भोजपुरी सिंगर और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी संत प्रेमानंद को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। खेसारी लाल में मीडिया के सामने कहा था कि 'संत प्रेमानंद महाराज कोई पाप धोने की मशीन नहीं हैं'। लोगों को लगता है कि उनके पास जाने से पाप खत्म हो जाएंगे।

