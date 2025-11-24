UP के बागपत में चढ़त से पहले दूल्हे की दर्दनाक मौत, हाईवे पर ट्रक ने कुचल दिया

डिजिटल डेस्क। रविवार रात बागपत में बरात की चढ़त से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली–सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे सुबोध रोधिया को टक्कर मारकर कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

बारात पहुंच चुकी थी बागपत निवासी सुक्रमपाल रोधिया के 25 वर्षीय बेटे सुबोध की शादी सरूरपुर गांव के ओमपाल की बेटी नेहा से तय थी। शाम तक बरात सरूरपुर पहुंच चुकी थी। बराती खाना खा चुके थे और करीब 11 बजे चढ़त की तैयारियां शुरू थीं। डीजे और बैंड बजना शुरू हो गया था।