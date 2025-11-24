UP के बागपत में चढ़त से पहले दूल्हे की दर्दनाक मौत, हाईवे पर ट्रक ने कुचल दिया

मेरी खबरें
    रविवार रात बागपत में बरात की चढ़त से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली–सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे सुबोध रोधिया को टक्कर मारकर कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 02:32:25 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 02:33:46 AM (IST)
    तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे को टक्कर मारकर कुचल दिया- सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क। रविवार रात बागपत में बरात की चढ़त से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली–सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हे सुबोध रोधिया को टक्कर मारकर कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

    बारात पहुंच चुकी थी

    बागपत निवासी सुक्रमपाल रोधिया के 25 वर्षीय बेटे सुबोध की शादी सरूरपुर गांव के ओमपाल की बेटी नेहा से तय थी। शाम तक बरात सरूरपुर पहुंच चुकी थी। बराती खाना खा चुके थे और करीब 11 बजे चढ़त की तैयारियां शुरू थीं। डीजे और बैंड बजना शुरू हो गया था।


    ट्रक ने मारी टक्कर

    इसी दौरान सुबोध अपने दोस्तों के साथ कार में था। अचानक उल्टी आने पर वह बाहर उतरा और हाईवे के किनारे उल्टी करने लगा। तभी दिल्ली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी तेजी से हुई कि साथी कुछ समझ भी नहीं पाए। सुबोध को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय प्रकाश ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबोध बिनौली में फिजियोथेरेपी का क्लीनिक चलाते थे।

