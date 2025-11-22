'मैं इसकी हत्या कर दूंगी...', हापुड़ में प्रिंसिपल ने छात्रा से की मारपीट और गाली गलौज, Video वायरल

डिजिटल डेस्क। हापुड़ के पिलखुवा नगर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर वीआईपी इंटर कॉलेज में हुए हंगामे ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही एक छात्रा के साथ स्कूल परिसर में ही मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

छात्रा का आरोप: चोटी खींची, थप्पड़ मारे कक्षा 9 की छात्रा प्रज्ञा तौमर ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया कि करीब 2:40 बजे प्रधानाचार्य ने पीछे से उसकी चोटी पकड़कर खींची और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। छात्रा का कहना है कि प्रधानाचार्य ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके स्वजनों को भी गालियां देकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

परिजनों के पहुंचते ही बढ़ा विवाद सूचना मिलते ही छात्रा के पिता और बड़ा भाई स्कूल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। परिजनों का आरोप है कि बातचीत के दौरान प्रधानाचार्य ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए और धमकी देने के साथ गालीगलौज भी की। स्थिति बिगड़ने पर छात्रों और स्थानीय लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा। "ये हाथ तो पकड़े, इसकी हत्या कर दूंगी"#Video : Shocking incident at a school in Pilkhuwa, Hapur — a Class 9 student was allegedly slapped, abused, and dragged by her hair by the principal. The viral video even shows death threats to the girl’s family. Strict action must follow.… pic.twitter.com/WqcYguXbvZ — Kushagra Mishra (@m_kushagra) November 22, 2025 वीडियो वायरल, लोगों में रोष