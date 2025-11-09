पति को खाने में नहीं आया स्वाद, तो तोड़ दिया चार साल का रिश्ता, आपसी सहमति से दोनों ने लिया तलाक

डिजिटल डेस्क। सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाला रिश्ता आखिरकार खाने के स्वाद में उलझकर टूट गया। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र की स्वीटी और दिल्ली के शाहदरा निवासी कमल ने चार साल पहले शादी की थी। लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर ली हैं।

खाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा शादी के कुछ समय बाद ही कमल और स्वीटी के बीच विवाद शुरू हो गए। कमल का आरोप था कि पत्नी स्वादिष्ट और चटपटा खाना नहीं बनाती, जबकि स्वीटी का कहना था कि पति उसके बनाए खाने की कभी तारीफ नहीं करता। धीरे-धीरे यही बहस रोजाना के झगड़ों में बदल गई।