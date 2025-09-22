मौलाना की दाढ़ी खींची, लात-घूंसे भी मारे… मस्जिद के इमाम की युवक ने की धुनाई

एजेंसी, अलीगढ़। लोधा क्षेत्र के लखनपुरा भगवानपुर में शनिवार को मौलाना और एक युवक के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों घायल हुए। मौलाना ने आरोप लगाया कि उनकी दाढ़ी खींची गई और उन्हें पाकिस्तान चले जाने की धमकी दी गई।

बिहार के मौलाना

मौलाना मूल रूप से बिहार के भागलपुर निवासी मुस्तकीम हैं और पांच वर्ष से परिवार सहित जिरोलीडोर में रहते हैं। वह पड़ोसी गांव लखनपुरा भगवानपुर की मस्जिद में इमाम हैं और बच्चों को उर्दू सिखाते हैं।

एसओ लोधा अंकित सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर मस्जिद के पास गांव के ही कुछ युवकों से मौलाना का विवाद हुआ। एक युवक ने उनके साथ मारपीट की। इस झड़प में दोनों को चोटें आई हैं। घायलों का मेडिकल कर दिया गया है। अभी तक तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।