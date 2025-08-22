आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पकड़ी 5 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, कई देशों में भेजे गए पैसे

आगरा, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है, जहां विभाग ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) फंड के पांच हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी है। आयकर विभाग को देश की नामी-गिरामी कंपनियों से सीएसआर फंड के करोड़ों रुपये मथुरा के जनजागृति सेवा संस्थान, अहमदाबाद के रागिनी बेन विधिक चंद्र सेवा कार्य और भीलवाड़ा के डा. ब्रजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान ट्रस्ट में जमा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही विभाग चौकन्ना हो गया था, जिसके बाद उसकी तरफ से ताबड़ताड़ एक्शन लिया गया।

इन देशों में भेजी गई राशि यह बात निकलकर सामने आई है कि शैल कंपनियों (मुखौटा कंपनियों) के माध्यम से चीन, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर समेत कई देशों में धनराशि भेजी गई और वहां से तस्करी कर करोड़ों रुपये के हीरे मंगाए गए, जबकि इसका इस्तेमाल सामाजिक कामों में किया जाना चाहिए था। इन हीरों को गुजरात के सूरत में बेचकर धनराशि जुटाई गई, जिसे हवाला के माध्यम से कंपनियों को कैश में लौटाया गया।