UP के इस जिले में‘रोहिंग्या’ संदिग्धों को मिला सरकारी आवास और राशन, जांच एजेंसियां सतर्क

डिजिटल डेस्क। भोजपुर क्षेत्र के गांव रानी नागल में योजनाओं का खूब बंदरबांट किया जा रहा है। सरकारी सिस्टम की नाकामी के चलते यहां रह रहे घूमंतू लोगों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास आदि का लाभ दिया जाने लगा। और तो और, इन लोगों को वोटर बनाने की भी पूरी कोशिश की गई लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बीच लाभ देने के सभी प्रयासों के भेद खुल गए।

गांव छोड़कर भागने को मजबूर इसके बाद लाभ की कवायद में जुटे कई घूमंतू लोग गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इन्हें रोह‍िंग्‍या माना जा रहा है। फिलहाल खुफिया विभाग की टीम मामले की जांच में जुट हुई है। शुक्रवार को भी टीम ने गांव पहुंचकर विभिन्न जानकारियां जुटाई। पूर्व प्रधान सईदुल ने घूमंतू लोगों को लाभ दिए जाने का उठाते हुए डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल से शिकायत की थी।