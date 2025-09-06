UP के आगरा में 500 से ज्यादा छात्रों के साथ ठगी, Unacademy सेंटर संचालक 7 करोड़ फीस लेकर फरार

एजेंसी, आगरा। भगवान टॉकीज स्थित अनअकैडमी सेंटर, जहां नीट, जेईई और फाउंडेशन बैच की तैयारी कराई जाती थी, का प्रबंधन 500 से अधिक छात्रों की लगभग सात करोड़ रुपये से ज्यादा फीस लेकर फरार हो गया है। फीस जमा कराने वाले छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
प्रांजल और जैनव यादव जैसे कई जेईई ड्रॉपर छात्र परेशान हैं। वहीं छात्रा आंचल, जिसने इसे अपना आखिरी प्रयास बताते हुए 60,000 रुपये फीस दी थी, अब गहरी चिंता में है।
सेंटर प्रबंधन ने पिछले तीन दिनों से कक्षाएं यह कहकर बंद कर रखी थीं कि जिलाधिकारी के आदेश से छुट्टी है। शनिवार को काउंसलर पुनीत ने छात्रों को बताया कि सेंटर किसी दूसरी कोचिंग में मर्ज किया जा रहा है। इस पर जब छात्रों और अभिभावकों ने फीस वापसी की मांग की, तो विवाद बढ़ गया।
जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2025 में जितेंद्र, गौरव, सुमित महाजन और सिद्धार्थ मेहता ने पार्टनरशिप में यह कोचिंग शुरू की थी। लेकिन शिक्षकों को महीनों से सैलरी नहीं दी गई। इस बीच फिजिक्स शिक्षक ऋषभ पर छात्रों से मारपीट करने का भी आरोप लगा है।
राष्ट्रीय छात्र परिषद के रौनक ठाकुर ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। उन्होंने मांग की कि छात्रों की फीस तत्काल वापस की जाए।