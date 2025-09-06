UP के आगरा में 500 से ज्यादा छात्रों के साथ ठगी, Unacademy सेंटर संचालक 7 करोड़ फीस लेकर फरार

एजेंसी, आगरा। भगवान टॉकीज स्थित अनअकैडमी सेंटर, जहां नीट, जेईई और फाउंडेशन बैच की तैयारी कराई जाती थी, का प्रबंधन 500 से अधिक छात्रों की लगभग सात करोड़ रुपये से ज्यादा फीस लेकर फरार हो गया है। फीस जमा कराने वाले छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

प्रांजल और जैनव यादव जैसे कई जेईई ड्रॉपर छात्र परेशान हैं। वहीं छात्रा आंचल, जिसने इसे अपना आखिरी प्रयास बताते हुए 60,000 रुपये फीस दी थी, अब गहरी चिंता में है। तीन दिन से 'डीएम आदेश' के नाम पर बंद था सेंटर सेंटर प्रबंधन ने पिछले तीन दिनों से कक्षाएं यह कहकर बंद कर रखी थीं कि जिलाधिकारी के आदेश से छुट्टी है। शनिवार को काउंसलर पुनीत ने छात्रों को बताया कि सेंटर किसी दूसरी कोचिंग में मर्ज किया जा रहा है। इस पर जब छात्रों और अभिभावकों ने फीस वापसी की मांग की, तो विवाद बढ़ गया।