मुस्लिम किशोरी के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में पूरा परिवार सलाखों के पीछे, हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी

डिजिटल डेस्क: इंटरनेट पर वायरल और फेमस होने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा करना उन्हें भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के इटावा में भी हुआ है। यहां मुस्लिम समुदाय की एक किशोरी ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी के माता-पिता और एक अन्य युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, वीडियो वायरल होते ही हिंदू समूदाय के लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए वीडियो का संज्ञान लिया है। मामले में पुलिस ने 14 साल की नाबालिग किशोरी, उसके माता-पिता और एक युवक के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और महौल बिगाड़ने जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।