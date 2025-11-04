मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुस्लिम किशोरी के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में पूरा परिवार सलाखों के पीछे, हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी

    उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मुस्लिम किशोरी ने हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। हिंदू संगठनों के शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए किशोरी के माता-पिता और एक युवक गिरफ्तार किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 10:49:49 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 11:01:16 AM (IST)
    मुस्लिम किशोरी के सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में पूरा परिवार सलाखों के पीछे, हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी
    हिंदू देवी-देवताओं पर अभ्रद्र टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. इटावा में हिंदू देवताओं पर अभ्रद्र टिप्पणी
    2. मुस्लिम किशोरी के परिवार पर कार्रवाई
    3. किशोरी ने फेमस होने के लिए ऐसा किया

    डिजिटल डेस्क: इंटरनेट पर वायरल और फेमस होने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा करना उन्हें भारी भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के इटावा में भी हुआ है। यहां मुस्लिम समुदाय की एक किशोरी ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी के माता-पिता और एक अन्य युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    जानकारी के अनुसार, वीडियो वायरल होते ही हिंदू समूदाय के लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए वीडियो का संज्ञान लिया है। मामले में पुलिस ने 14 साल की नाबालिग किशोरी, उसके माता-पिता और एक युवक के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और महौल बिगाड़ने जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।


    किशोरी ने मांगी माफी

    पुलिस ने पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की है। नाबालिग किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, उसके माता-पिता को जेल भेजा गया है। साथ ही किशोरी का सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट करा दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसने ऐसा सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया था। उसने इसके लिए माफी भी मांगी।

    हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग

    बता दें कि इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली मुस्लिम किशोरी ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया था। वीडियो वायरल होते ही हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी।

    यह भी पढ़ें- 'ज्यादा मत बोल, वरना बस चढ़ा दूंगा...', कानपुर में बस चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी खुले आम धमकी

    इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने इटावा के आजाद नगर टीला फ्रेंड्स कालोनी में रहने वाले उसके माता-पिता और एक परिचित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) यानि कि विशेष जाति धर्म समुदाय पर वैमनस्यता या घृणा फैलाने, बीएनएस-3(5) यानि कि कई लोगों के साथ मिलकर जानकर अपराध की योजना बनाना एवं बीएनएस की धारा 299 यानी कि धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रानिक माध्यम से टिप्पणी करने में मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.