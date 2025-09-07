मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Nikki Murder Case में नया मोड़: गूगल टाइमलाइन और वीडियो सबूतों से खुलेगा राज, मोबाइल लोकेशन जांच पर टिकी निगाहें

    Nikki Murder Case Noida: ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड अब नए एंगल से जांच के घेरे में है। आरोपित पक्ष ने पुलिस कमिश्नर सहित अधिकारियों को पत्र भेजकर मोबाइल लोकेशन और CCTV फुटेज की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि गूगल टाइमलाइन से साफ हो जाएगा कि घटना के वक्त कौन कहां था। वहीं, ब्यूटी पार्लर विवाद और वायरल वीडियो ने मामले को और जटिल बना दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:19:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:19:10 AM (IST)
    Nikki Murder Case में नया मोड़: गूगल टाइमलाइन और वीडियो सबूतों से खुलेगा राज, मोबाइल लोकेशन जांच पर टिकी निगाहें
    Nikki Murder Case Noida: निक्की हत्याकांड में गूगल टाइमलाइन से उजागर होगी सच्चाई

    HighLights

    1. निक्की हत्याकांड में मोबाइल की जांच
    2. आरोपित पक्ष ने पुलिस कमिश्नर को पत्र
    3. सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग

    एजेंसी, नोयडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का चर्चित निक्की हत्याकांड एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आरोपित पक्ष ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। आरोपित पक्ष का कहना है कि गूगल टाइमलाइन और कैमरे की जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटना के समय कौन कहां मौजूद था।

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    मामले से जुड़े रोज नए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो 11 फरवरी 2025 का बताया जा रहा है, जिसमें निक्की अपनी आवाज में कहती सुनाई दे रही है कि उसने मेहनत से कमाई कर ब्यूटी पार्लर में पैसा लगाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सब बर्बाद कर दिया। वीडियो में फर्श पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसी दिन आरोपित विपिन और उसकी मां दया ने निक्की के साथ मारपीट की थी और ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया था। इसके बाद निक्की और उसकी बहन कंचन अपने मायके चली गई थीं।

    naidunia_image

    आरोपित पक्ष ने रखी ये मांग

    आरोपित पक्ष ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी ग्रेटर नोएडा, कासना कोतवाली प्रभारी और विवेचक को पत्र भेजकर मृतका निक्की, उसकी बहन कंचन और जेल में बंद आरोपितों के मोबाइल जब्त कर गूगल लोकेशन टाइमलाइन की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा, सिरसा टोल प्लाजा और फोर्टिस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की भी गुहार लगाई गई है।

    रील्स बनाने को लेकर थी आपत्ति

    आरोपित पक्ष का कहना है कि परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा है। घर की बहुएं निक्की और कंचन ‘कंचन मेकओवर्स’ नाम से पार्लर चलाती थीं और सोशल मीडिया पर मेकअप से जुड़ी रील्स बनाती थीं। परिवार के लोगों को इस पर आपत्ति थी। इसी वजह से घर में कई बार विवाद हुआ। फरवरी 2025 में निक्की और विपिन के बीच धक्का-मुक्की भी हुई थी, जिसका वीडियो कंचन ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद दोनों बहुएं मायके चली गई थीं, लेकिन पंचायत में समझौते के बाद घर लौटीं और पार्लर बंद कर दिया गया।

    ...लेकिन पार्लर नहीं खुलेगा

    आरोपित पक्ष का दावा है कि हाल ही में कंचन ने पार्लर दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ससुर सतबीर ने इंकार कर दिया। उनका कहना था कि खर्च की जरूरत होगी तो वे पैसा देंगे, लेकिन पार्लर नहीं खुलेगा। आरोपितों के वकील मनोज भाटी ने बताया कि पत्र की प्रति सभी अधिकारियों को डाक और व्यक्तिगत रूप से भेज दी गई है।

    यह भी पढ़ें- UP में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन कर बच्चेदानी में छोड़ा कपड़ा, खतरे में पड़ी महिला की जान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.