Nikki Murder Case में नया मोड़: गूगल टाइमलाइन और वीडियो सबूतों से खुलेगा राज, मोबाइल लोकेशन जांच पर टिकी निगाहें

एजेंसी, नोयडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव का चर्चित निक्की हत्याकांड एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आरोपित पक्ष ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। आरोपित पक्ष का कहना है कि गूगल टाइमलाइन और कैमरे की जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटना के समय कौन कहां मौजूद था।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल मामले से जुड़े रोज नए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो 11 फरवरी 2025 का बताया जा रहा है, जिसमें निक्की अपनी आवाज में कहती सुनाई दे रही है कि उसने मेहनत से कमाई कर ब्यूटी पार्लर में पैसा लगाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सब बर्बाद कर दिया। वीडियो में फर्श पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसी दिन आरोपित विपिन और उसकी मां दया ने निक्की के साथ मारपीट की थी और ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया था। इसके बाद निक्की और उसकी बहन कंचन अपने मायके चली गई थीं।