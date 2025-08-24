Rampur: पिज्जा कार्नर पर युवक-युवती पर हुई हमला, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप

एजेंसी, रामपुर। रामपुर में एक युवक-युवती के साथ पिज्जा कार्नर पर हुई घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। शनिवार की शाम स्वार रामपुर मार्ग स्थित एक पिज्जा कार्नर पर युवक और युवती पिज्जा खा रहे थे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और दोनों अलग-अलग समुदाय के होने के कारण युवक पर हमला कर दिया।

घटना का क्रम लोगों ने युवक-युवती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके बावजूद भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। जैसे ही युवक पर हमला बढ़ा, आसपास भारी भीड़ जमा हो गई।