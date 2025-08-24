Rampur: पिज्जा कार्नर पर युवक-युवती पर हुई हमला, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप

एजेंसी, रामपुर। रामपुर में एक युवक-युवती के साथ पिज्जा कार्नर पर हुई घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। शनिवार की शाम स्वार रामपुर मार्ग स्थित एक पिज्जा कार्नर पर युवक और युवती पिज्जा खा रहे थे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और दोनों अलग-अलग समुदाय के होने के कारण युवक पर हमला कर दिया।
घटना का क्रम
लोगों ने युवक-युवती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके बावजूद भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। जैसे ही युवक पर हमला बढ़ा, आसपास भारी भीड़ जमा हो गई।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने उसे कोतवाली ले जाकर परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं युवती को उसके परिवार वालों ने अपने साथ घर ले गई। पुलिस ने युवक और युवती को समझाया और उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया।
सामाजिक संदेश
पुलिस ने कहा कि ऐसे किसी भी घटना में लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। समुदाय और धर्म के आधार पर किसी के साथ हिंसा करना गंभीर अपराध है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
इस घटना ने रामपुर में यह संदेश दिया कि व्यक्तिगत जीवन और किसी के साथ भोजन करना किसी के लिए अपराध नहीं है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में आगे भी निगरानी रखी जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसे भी पढ़ें- UP News: राजसदन के राजा और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, इस पार्टी की तरफ से लड़ चुके थे चुनाव