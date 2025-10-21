फिर बिगड़ी संत प्रेमानंद महाराज जी की तबियत, डॉक्टरों की सलाह पर कराया गया CT Scan

डिजिटल डेस्क: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की तबियत एक बार फिर खराब होने की सूचना मिल रही है। प्रेमानंद महाराज के पेट में सूजन दिखाई दिया है। जिसके बाद उन्हें चिकित्सीय सलाह के लिए डॉक्टर से दिखाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्रेमानंद महाराज को सीटी स्कैन करने की सलाह दी।

जानकारी के अनुसार, महाराज के अनुयायियों ने एक नीजी लैब में संत के पेट का सीटी स्कैन करवाया है। हालांकि इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर और कोई अपडेट नहीं आया है। बता दें कि प्रेमानंद जी की इस जांच को गुप्त रखा गया। यहां तक कि लैब में किसी के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं संत प्रेमानंद के आश्रम श्री राधा केलिकुंज की ओर से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है।