फिर बिगड़ी संत प्रेमानंद महाराज जी की तबियत, डॉक्टरों की सलाह पर कराया गया CT Scan

डिजिटल डेस्क: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की तबियत एक बार फिर खराब होने की सूचना मिल रही है। प्रेमानंद महाराज के पेट में सूजन दिखाई दिया है। जिसके बाद उन्हें चिकित्सीय सलाह के लिए डॉक्टर से दिखाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्रेमानंद महाराज को सीटी स्कैन करने की सलाह दी।
जानकारी के अनुसार, महाराज के अनुयायियों ने एक नीजी लैब में संत के पेट का सीटी स्कैन करवाया है। हालांकि इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर और कोई अपडेट नहीं आया है।
बता दें कि प्रेमानंद जी की इस जांच को गुप्त रखा गया। यहां तक कि लैब में किसी के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं संत प्रेमानंद के आश्रम श्री राधा केलिकुंज की ओर से भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि प्रेमानंद जी महाराज की तबियत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है। इसी कारण कुछ दिन पहले ही उनकी रात्रिकालीन पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद उनकी सेहत में कुछ सुधार होने पर संत प्रेमानंद रात ढाई बजे श्री राधा केलिकुंज से भक्तों को दर्शन देने के लिए करीब पांच सौ मीटर का रास्ता परिक्रमा मार्ग में तय करते थे।
यह भी पढ़ें- दीवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा...हजार के आंकड़े पास पहुंचा AQI, ये इलाके Red Zone में
एक बार फिर संत प्रेमानंद की तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार की सुबह मथुरा के बिड़ला मंदिर के समीप शैल सुधा पैथोलाजी लैब में सीटी स्कैन करवाया गया है। वहीं देशभर में उनके अनुयायी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें सभी धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। कुछ मुस्लीम अनुयायियों ने प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ्य होने की कामना करते हुए अजमेर दरगाह पर चादरें भी चढ़ाई हैं।