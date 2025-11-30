‘इस शरीर में अच्छा महसूस नहीं हो रहा...’, दो पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर, MMBS के छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क: सुभारती मेडिकल कालेज के छात्रावास में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र गोपेश कृष्ण (21) ने शनिवार को फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उनका शव डॉ. कोटनिस पुरुष छात्रावास के रूम नंबर 122 में मिला। गोपेश 20 नवंबर को ही कालेज आए थे।

मूल रूप से मथुरा के कस्बा राया निवासी गोपेश कृष्ण के पिता, ऊदल सिंह, मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक हैं। परिवार का मुख्य निवास मुजफ्फरनगर में है और अलीगढ़ के संगम सिटी रोड डिफेंस कंपाउंड में भी घर है। गोपेश कृष्ण चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के हैं और इसी साल सुभारती मेडिकल कालेज में दाखिला लिया था।